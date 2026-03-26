Entre Ríos impulsa un Centro de Desarrollo Productivo para potenciar la cadena apícola
Productores de miel, cooperativistas y autoridades del gobierno entrerriano avanzan en la creación de un laboratorio autosustentable especializado, con el objetivo de potenciar el valor agregado de la producción apícola provincial.
Se trata del Centro de Desarrollo Productivo para la Cadena Apícola, cuyo proyecto fue presentado en el Mirador Tec de Paraná por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; su par de Industria, Catriel Tonutti; el director de Producción Animal, Martín Sieber; el coordinador de Apicultura, Rodrigo Toledo; y el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa.
Asimismo, participaron productores apícolas de las cooperativas La Colmena de Nogoyá; Huerta Sana de Victoria; Río de los Pájaros de Concepción del Uruguay; del Paraná de La Picada; y de Gualeguaychú, en una instancia de trabajo conjunto entre el sector público y privado.
En la presentación, Boc-Ho explicó: “El proyecto busca crear un ecosistema interdisciplinario que integre ciencia, tecnología, formación, producción y mercado; para fortalecer la apicultura en Entre Ríos”, y remarcó: “A través del mismo, se promueve la innovación abierta y la transferencia de actores públicos, privados y académicos; como lo son la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Conicet”, detalló.
Por su parte, Tonutti indicó: “Este Centro impulsa la sostenibilidad ambiental, económica y social, buscando lograr una apicultura inteligente y de alto valor agregado”, al tiempo que precisó: “Dentro del mismo, se incluyen tecnologías digitales, investigación aplicada y estrategias para mejorar el acceso a mercados internacionales”, subrayó.
Participaron también de la actividad el director general del Mirador Tec, Carlos Palloti, y el coordinador de la Unidad Operativa Provincial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Guillermo Gorskin, acompañando la articulación institucional para el desarrollo del sector.
De este modo, la provincia y el sector privado avanzan en la generación de condiciones para mejorar la competitividad y la sustentabilidad de la actividad apícola entrerriana, con foco en la incorporación de tecnología, la calidad de los productos y la apertura de nuevos mercados.