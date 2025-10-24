Entre Ríos impulsa su futuro energético con la jornada “Entre Ríos Renovable”
La ciudad de Paraná será sede, el próximo miércoles 12 de noviembre, de la jornada “Entre Ríos Renovable”, un evento que reunirá a referentes del sector energético para debatir sobre el presente y futuro de las energías limpias en la provincia. La actividad es organizada por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con la participación de la Secretaría de Energía provincial, el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el auspicio principal de Enersa.
El encuentro se desarrollará de 8:30 a 15:00 en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, con entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa. Está dirigido a empresas del rubro, distribuidoras eléctricas, inversores, universidades, cámaras profesionales y medios especializados.
Durante la jornada se llevarán a cabo cinco paneles temáticos que abordarán distintos aspectos del sistema energético actual, con la participación de empresas líderes y organismos claves como Genneia, Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.
El objetivo principal del encuentro es poner en valor el potencial energético de Entre Ríos, promover experiencias exitosas en autoconsumo y digitalización, difundir herramientas de financiamiento disponibles y anticipar transformaciones estructurales del mercado energético nacional y regional.
Los interesados pueden acceder al programa completo e inscribirse en el sitio web de Enersa:
https://www.enersa.com.ar/jornada-entre-rios-renovable/