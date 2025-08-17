Entre Ríos impulsa las buenas prácticas agrícolas en escuelas rurales
La directora de Agricultura de la provincia, Carina Gallegos, encabezó una jornada de difusión sobre la Ley Provincial 11.178 de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en materia de fitosanitarios, realizada en la escuela secundaria N° 62 Yapeyú de Paso de la Arena.
Bajo el título “Agroquímicos y Escuelas Rurales: Buenas Prácticas para cuidar la vida y el ambiente”, la actividad se desarrolló en el marco del proyecto institucional “Leemos y comprendemos para ayudar a nuestro ambiente”. Allí, Gallegos compartió con vecinos, docentes, productores y estudiantes los alcances de la normativa provincial.
El encuentro tuvo como objetivo promover el uso responsable de agroquímicos en el ámbito rural y fomentar prácticas agrícolas sostenibles, priorizando la protección de la salud de la comunidad y la preservación del medio ambiente.
Además, participaron el coordinador de BPA-ER, Pablo Guelperín; el director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Villa Urquiza, Julián Girard; la directora departamental de escuelas, Silvia Faure; y el colaborador de la coordinación de mesa BPA, Facundo Amarillo.