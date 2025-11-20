Darío Schneider destacó la importancia de la primera obra escolar del país construida con ladrillos PET reciclados en Crespo
El Gobierno de Entre Ríos realizó la apertura de sobres para la ampliación de la Escuela Nº 105 Patria Libre de Crespo, un proyecto que se convertirá en un hito nacional al ser la primera obra escolar construida íntegramente con ladrillos PET fabricados por el municipio. La intervención, financiada con fondos provinciales, demandará una inversión de 256 millones de pesos y beneficiará a más de 490 estudiantes.
El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/2025, que contempla la construcción de dos aulas, sala de informática, sala de profesores y un grupo sanitario completo con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad. La ampliación requerirá 36.500 ladrillos PET y abarcará 340 metros cuadrados de superficie.
El presupuesto oficial asciende a 256.537.619,19 pesos, con un plazo de ejecución de 270 días corridos. El acto tuvo lugar en la propia escuela, ubicada en calle Bartolomé Mitre, y contó con la participación de ocho empresas oferentes: Verco SA, Del Tala SA, Dominguéz, Peterson, Del Litoral, Antolin SA y Cemyc SRL.
El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó la relevancia del proyecto: “Esta obra es el resultado de una campaña histórica que logró reciclar más de un millón de botellas, que se transformarán en los más de 36 mil ladrillos necesarios para concretar la ampliación”. Además, subrayó que Entre Ríos se convierte así en la primera provincia del país en reutilizar botellas plásticas para construir aulas.
Un modelo innovador: ladrillos PET hechos en Crespo
Los ladrillos de polietileno tereftalato (PET) utilizados en esta obra se producen en el Parque Ambiental de Crespo, mediante una fórmula certificada por el Conicet, lo que convierte a este municipio en el único del país con esta validación. Son ladrillos livianos, ignífugos, ecológicos y con mayor aislación térmica que los tradicionales. Además, su fabricación evita la cocción y el uso de arena, reduciendo el impacto ambiental y el consumo de recursos naturales. Cada unidad se elabora a partir de aproximadamente 30 botellas plásticas.
El proyecto forma parte de la campaña provincial Botellas que construyen futuro, que en solo 90 días reunió más de un millón de botellas para su reciclaje y transformación en ladrillos, cantidad suficiente para abastecer la totalidad de la obra.
El acto contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro Darío Schneider; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; los intendentes de General Ramírez, Flavia Pamberger, y de Libertador San Martín, Darío Heinze; equipos municipales; representantes del Ministerio de Planeamiento; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; la directora del establecimiento, Paola Gelroth; y miembros de la comunidad educativa y de la cooperadora.