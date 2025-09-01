Entre Ríos impulsa la ley de Mecenazgo para fortalecer el financiamiento del deporte
La Secretaría de Deportes de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación que conduce Mauricio Colello, organizó en Gualeguaychú un encuentro sobre la ley de Mecenazgo provincial, destinada a ampliar las fuentes de financiamiento para clubes e instituciones deportivas.
La jornada se desarrolló en el salón de la Caja de Jubilaciones Municipal y contó con la presencia del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañado por el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, el director de Deporte Federado, Martín Amden, el abogado especialista en normativa deportiva, Fernando Spiazzi, y el director de Deportes de Gualeguaychú, Raymundo Legaria.
El encuentro reunió a dirigentes, instituciones y actores sociales interesados en conocer el alcance de la ley, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y será tratada en la de Senadores. La propuesta establece un régimen de incentivos fiscales mediante el cual empresas y particulares podrán destinar parte de lo que tributan en ingresos brutos a financiar proyectos deportivos.
Uranga subrayó que: “Esta ley se convertirá en una herramienta clave para generar recursos en el deporte entrerriano, porque además de fomentar el aporte privado, garantiza un fondo solidario que permitirá llegar al ciento por ciento de los clubes de la provincia“.
Por su parte, Colello destacó: “Desde la Secretaría General acompañamos con mucho entusiasmo la ley de Mecenazgo porque creemos que el deporte entrerriano necesita más y mejores herramientas de financiamiento. Este proyecto, además de abrir la puerta al aporte privado, garantiza un fondo solidario que nos permitirá llegar a cada club, sin importar su tamaño, y también a los deportistas individuales que tanto esfuerzo hacen todos los días“.
La normativa prevé que un 20% de los aportes se destine a un fondo solidario administrado por la Secretaría de Deportes, con el objetivo de equilibrar oportunidades entre instituciones grandes y pequeñas y acompañar a deportistas individuales, reforzando así el rol social del deporte en toda la provincia.
Durante el foro también se remarcó que la reglamentación de la ley será fundamental para definir criterios de aplicación, mecanismos de control y procedimientos de rendición de cuentas, garantizando transparencia y eficacia en su implementación.