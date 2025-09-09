Entre Ríos impulsa la innovación en biotecnología y desarrollo rural
En el marco de las políticas de apoyo a la ciencia y tecnología local, personal del Ministerio de Desarrollo Económico acompañó la jornada Nuevas Herramientas para el Desarrollo Rural Sustentable – Del Laboratorio a la Chacra, orientada a fortalecer la producción rural con innovación y arraigo territorial.
El encuentro se realizó en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y estuvo dirigido a productores y productoras rurales, agricultores familiares, emprendedores, estudiantes, docentes, técnicos y actores vinculados al desarrollo territorial.
La actividad fue organizada por la cátedra de Fruticultura de la FCA-UNER, junto con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Vitrón Biotecnología Vegetal Argentina S.R.L.. La jornada se enfocó en tres ejes: biotecnología aplicada a la producción vegetal, agregado de valor en origen y agroturismo ecológico.
Durante la presentación, Alfredo Moretto, director de Productos de Vitrón, expuso un resumen de las líneas de trabajo de la empresa, mientras que Facundo Parra, responsable del área de Laboratorio, detalló las acciones de micropropagación de especies vegetales y los avances con cultivos de interés como vid, kiwi, frutilla y batata.
El cierre estuvo a cargo de Damián Sánchez Moretto, quien presentó los alcances del programa de Desarrollo de Cultivos No Tradicionales para Entre Ríos, actualmente en ejecución con el auspicio del gobierno provincial y del CFI.