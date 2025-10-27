Entre Ríos impulsa la alfabetización deportiva con el programa Kids’ Athletics en Paraná
La Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, junto con la Secretaría de Deportes, acompañó una capacitación de tres jornadas en Paraná orientada a acercar el atletismo a la niñez y fomentar la alfabetización motriz en la provincia.
El curso Kids’ Athletics, iniciativa internacional impulsada por World Athletics, está destinado a docentes, entrenadores y referentes deportivos. Su propósito es brindar herramientas teóricas y prácticas para que niños y niñas de entre 4 y 14 años descubran el atletismo como deporte base, promoviendo la adquisición de destrezas motrices y hábitos saludables desde la primera infancia.
Durante el encuentro, realizado en la Escuela del Club Atlético Estudiantes (CAE), el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que “estas capacitaciones son fundamentales para trabajar en conjunto entre educación y deporte, y permitir que el mini atletismo se convierta en una herramienta de desarrollo integral en la etapa formativa”.
Por su parte, el director de Deporte Federado, Capacitación y Evaluación, Martín Amden, subrayó que “el atletismo, como disciplina madre, permite vincularnos con la alfabetización deportiva, que es una necesidad prioritaria para Entre Ríos”.
La capacitación contó con la presencia de la directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nessa, autoridades del Instituto de Formación del CAE, que cedieron sus espacios académicos, y el director de Desarrollo de la Confederación Sudamericana de Atletismo (CSA), Juan Alberto Scarpin.
El programa incluyó módulos sobre recursos didácticos, medidas de protección y salvaguarda, y dinámicas prácticas para organizar eventos deportivos escolares. En la segunda jornada, los participantes abordaron la planificación y logística de encuentros reales con niños y niñas.
La capacitación concluyó el viernes por la mañana con una actividad infantil que incluyó el armado de estaciones, participación de los chicos y una premiación final, dando cierre a tres jornadas de formación intensiva.