Entre Ríos impulsa el desarrollo de frutos secos en una agenda federal de innovación y sostenibilidad
La provincia de Entre Ríos participó del encuentro convocado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde se avanzó en la construcción de una agenda estratégica federal para potenciar la producción de frutos secos como un eje de innovación, sostenibilidad y promoción comercial.
El Ministerio de Desarrollo Económico representó a la provincia en la Jornada Federal de Frutos Secos, junto a funcionarios de 17 provincias, instituciones privadas y referentes técnico-científicos. El encuentro tuvo como objetivo delinear un Plan Estratégico Federal para la Cadena de Valor de Frutos Secos.
La delegación entrerriana estuvo integrada por la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari, y la directora de Agricultura, Carina Gallegos, quienes expusieron sobre la actualidad productiva y las oportunidades de crecimiento del sector en la provincia.
Vicari destacó que Entre Ríos concentra cerca del 40% de la producción nacional de nuez pecán, principal fruto seco cultivado en la provincia. “También existen experiencias incipientes en pistacho, aunque aún en etapa inicial. Es necesario avanzar en un relevamiento detallado de las quintas productivas para conocer ubicación, antigüedad, variedades, nivel tecnológico y proyecciones de inversión en ampliación del área”, señaló.
Por su parte, Gallegos subrayó la importancia de crear herramientas de incentivo: “Se planteó la posibilidad de gestionar beneficios impositivos vinculados a los aportes ambientales de estas producciones, similares a los de la ley de forestación, dado su rol en los beneficios ecológicos”.
El evento contó con la presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, autoridades provinciales, técnicos, instituciones científicas y representantes del sector privado.
La agenda estratégica apunta a consolidar a la Argentina como referente regional en nuez pecán, pistacho, almendro, avellano, nogal y castaño, generando nuevas oportunidades de financiamiento, innovación tecnológica y expansión de mercados nacionales e internacionales.
Con su participación, Entre Ríos reafirma su compromiso con el desarrollo sustentable y la competitividad productiva, apostando al fortalecimiento de cadenas de valor que generen empleo, inversión y crecimiento territorial.