Entre Ríos impulsa el acceso al deporte para niños y adolescentes de residencias socioeducativas y barrios de Paraná
En un acto realizado en el Club Argentino Juniors de Paraná, la Secretaría de Deportes, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la institución deportiva firmaron un acuerdo para que niñas, niños y adolescentes que residen en dispositivos socioeducativos provinciales accedan a becas deportivas bajo el marco de la Ley de Mecenazgo.
El convenio apunta a que los jóvenes puedan practicar el deporte de su elección en clubes cercanos a sus lugares de residencia, promoviendo así la inclusión y el desarrollo integral. En este sentido, el director general de Relaciones Institucionales y Comunidades, Leandro Jacobi, afirmó: “El deporte es inclusión y hoy damos el puntapié inicial para que los clubes se sumen a los espacios de contención para niños y niñas de residencias”.
Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que “el deporte es una herramienta poderosa para la inclusión social, la formación en valores y el desarrollo integral. Con este trabajo conjunto ampliamos oportunidades reales para nuestros gurises”.
Además, se firmó un convenio específico con el Club Argentino Juniors para implementar actividades del programa Deporte para Todos, dependiente de la Subdirección de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf. Este programa está destinado a adolescentes de 13 a 18 años de la zona sureste de Paraná que asisten al Centro de Día para las Adolescencias del Copnaf.
La presidente del Copnaf, Clarisa Sack, resaltó: “Cuando el Estado y las instituciones deportivas se articulan, se multiplican las posibilidades de garantizar derechos y acompañar trayectorias de vida. Una hora más en el club es una hora menos en la calle”.
El acuerdo fue firmado junto al presidente del Club Argentino Juniors, Oscar Romero. También participaron del evento el director general de Deporte Social y Educativo de la Secretaría de Deportes, Ricardo Lupi; la subdirectora de Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía Adolescente del Copnaf, Betiana Fornara; y la subdirectora de Asuntos Jurídicos, Nazarena Aguirre.
Esta iniciativa articula esfuerzos provinciales y locales para acercar el deporte a quienes más lo necesitan y fortalecer la integración comunitaria.