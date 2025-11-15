Entre Ríos impulsa actividades por la Semana de la Prematurez con foco en la atención y el acompañamiento familiar
Del 17 al 23 de noviembre se desarrollará en todo el país la Semana de la Prematurez, una oportunidad para reivindicar los derechos, cuidados y dispositivos de seguimiento esenciales para los recién nacidos prematuros y sus familias. En este marco, Entre Ríos iniciará sus acciones el sábado 15, con una jornada de sensibilización abierta a la comunidad en Paraná.
Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Prematuridad. Este año, las actividades nacionales y provinciales se enmarcan en el lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger su futuro”, que busca subrayar la atención urgente y de calidad, el reconocimiento de sus derechos, el rol activo de las familias y la implementación de programas de seguimiento a largo plazo que mejoren los resultados en salud.
Desde la Dirección Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y de la Regionalización Perinatal del Ministerio de Salud, se fortalecerán las estrategias sanitarias destinadas a reducir el impacto de la prematurez. Entre las principales líneas de trabajo se destacan las capacitaciones sobre reanimación y estabilización neonatal, el traslado seguro de recién nacidos, la vigilancia epidemiológica de la prematurez y la creación de nuevos comités de morbimortalidad neonatal y materna, entre otras iniciativas.
Asimismo, durante la semana se recordará que la prevención comienza con la planificación del embarazo, continúa con los controles perinatales y se complementa con la consejería a la mujer sobre los momentos adecuados para realizar consultas que permitan evitar un parto prematuro.
Actividades provinciales
Para visibilizar la importancia de esta temática, se desarrollarán acciones en distintos puntos de la provincia:
En Paraná, el sábado 15 se realizará una jornada de sensibilización en la Plaza Mujeres Entrerrianas, de 18 a 21, organizada por el Hospital Materno Infantil San Roque (Hmisr). La actividad se reprogramará en caso de lluvias.
El lunes 17, a las 9.30, la banda de la Policía de Entre Ríos brindará una presentación en la puerta del nosocomio. Luego, en el Salón Rojo, se llevará adelante una mesa redonda con exposiciones de los distintos servicios del hospital y áreas del Ministerio, además de un espacio de intercambio con familias.
Acciones en hospitales del interior
Hospital Delicia Concepción Masvernat (Concordia):
– 17 de noviembre, 9 h: charla informativa con referentes de los distintos servicios.
– 19 de noviembre, 9.30 h: actividad de promoción en la peatonal.
– 20 de noviembre, 9.30 h: cierre con un agasajo en la residencia de madres La Casita.
Hospital Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay):
– Lunes 17, 9.30 h: ateneo sobre amenaza de parto prematuro.
– Martes 18, 9.30 h: presentación sobre desarrollo infantil.
– Miércoles 19, 18 h: taller Despejando dudas para familias.
– Jueves 20, 18 h: encuentro comunitario en la Plaza de Skate.
Hospital Centenario (Gualeguaychú):
Desarrollará una jornada para profesionales desde las 8 h, con capacitaciones sobre cuidados especializados de enfermería, intervenciones médicas y acompañamiento familiar a recién nacidos prematuros.
Acciones nacionales
La Dirección de Salud Perinatal, Niñez y Adolescencias convocó a los equipos de salud de todo el país a una jornada virtual el 17 de noviembre a las 10, donde se profundizará sobre los alcances del lema “Cuidar a los recién nacidos prematuros es proteger su futuro”, y se presentará un análisis actualizado sobre la prematurez en Argentina.
Desde la provincia, también se invitó al Centro Comercial e Industrial de Paraná para que, junto a sus asociados, acompañen con mensajes alusivos.
Para tener en cuenta
En Entre Ríos, el establecimiento de mayor complejidad y con recursos humanos altamente capacitados es el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, que cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN). En la Costa del Uruguay, el Hospital Delicia Concepción Masvernat, en Concordia, constituye otra referencia central. Les siguen los hospitales Centenario (Gualeguaychú) y Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay), de complejidad intermedia.