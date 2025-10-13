Entre Ríos implementa el Relevamiento Nacional de Personal Educativo 2025
El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha la implementación del Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) 2025, con el objetivo de actualizar y fortalecer los sistemas de información educativa de la provincia.
La medida fue comunicada oficialmente a las Direcciones Departamentales de Escuelas, Direcciones de Nivel y Modalidades, y equipos de supervisión, dando inicio a una nueva etapa del relevamiento. En los próximos días, se informará de forma progresiva a directivos y equipos de gestión de los establecimientos educativos los enlaces de acceso a la plataforma digital, junto con usuarios y contraseñas para la confirmación y actualización de las nóminas institucionales.
El ReNPE 2025 tiene como propósito relevar y actualizar la información nominal del personal docente y no docente de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial —de gestión estatal, privada y social cooperativa—. Esta herramienta será clave para la planificación y gestión educativa basada en evidencia.
Cabe destacar que desde el Censo Nacional de Personal de Establecimientos Educativos (CENPE) realizado en 2014 no se efectuaba un relevamiento de alcance nacional, por lo que esta edición representa un avance significativo en la digitalización y actualización de datos del sistema educativo argentino.
El operativo provincial es coordinado por la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del CGE, en conjunto con la Comisión Central del ReNPE 2025, y cuenta con la articulación de las áreas de Administración, Informática, Tecnología, Direcciones de Nivel y Direcciones Departamentales de Escuelas.
El relevamiento es de carácter obligatorio para todo el personal comprendido. La información recabada permitirá fortalecer los sistemas de información educativa, garantizando la confidencialidad y protección de los datos personales, conforme a la legislación vigente.
El operativo se desarrolla bajo la Resolución N° 2037/25 del CGE y la Resolución CFE N° 478/24 del Consejo Federal de Educación, que establecen los lineamientos y responsabilidades para su implementación en todo el país.