Entre Ríos fue sede del encuentro nacional por la conservación del aguará guazú
En el marco de las políticas de preservación de especies nativas impulsadas por el Gobierno de Entre Ríos, especialistas y representantes de distintas provincias participaron en Paraná del encuentro anual del Grupo Argentino Aguará Guazú (GAAG). El objetivo fue compartir experiencias, analizar avances y definir estrategias comunes para la conservación del aguará guazú, una especie clave para el equilibrio ambiental.
El aguará guazú, declarado Monumento Natural Provincial en 2023 y categorizado como vulnerable en Argentina, cumple un rol esencial en la salud de los pastizales y humedales, actuando como indicador ecológico de estos ecosistemas.
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, destacó la importancia del evento: “Nuestra provincia le da mucha relevancia al cuidado de los recursos naturales y el ambiente. Tener la posibilidad de reunir en Paraná a representantes de distintas provincias nos permite generar líneas de acción concretas para la preservación del aguará guazú”.
Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, subrayó: “Nuestro trabajo es continuo, intenso y profundo con esta especie emblemática, cuya protección también implica cuidar el ecosistema en el que habita”.
La coordinadora del GAAG, Belén Natali, resaltó el carácter federal del encuentro: “El grupo está conformado por representantes de las provincias donde habita la especie. Nos reunimos una vez por año para debatir problemáticas y elaborar estrategias de conservación conjuntas”.
A su vez, el director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza, señaló: “El aguará guazú es conocido por pocos y desconocido por muchos. Necesitamos potenciar estos espacios para mejorar la gestión, el monitoreo y, sobre todo, la comunicación, porque su conservación no depende solo de especialistas, sino de toda la sociedad”.
El rescate de Chamarrita, un símbolo de conservación
Durante el encuentro se destacó el caso de “Chamarrita”, una joven hembra de aguará guazú rescatada en 2023 en Paraná, tras sufrir una fractura. Su recuperación fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, la Dirección de Áreas Naturales Protegidas y el equipo veterinario de la Granja La Esmeralda de Santa Fe.
Luego de recibir atención médica y estudios genéticos, Chamarrita completó su rehabilitación en el Área Natural Protegida El Potrero y fue liberada en junio de 2025, equipada con un collar de seguimiento satelital. Su retorno exitoso a la vida silvestre representa un ejemplo de articulación provincial y regional en defensa de la fauna autóctona.