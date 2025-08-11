Entre Ríos fue sede de los primeros Cabildos Abiertos provinciales de las CTA
Las centrales de trabajadores CTA Autónoma y CTA de las y los Trabajadores inauguraron este fin de semana la serie de Cabildos Abiertos provinciales, con dos encuentros realizados en Entre Ríos que pusieron en debate la soberanía energética y la comunicación democrática.
El viernes 8 de agosto, en Concordia, se desarrolló el Cabildo “Por la Soberanía Energética”, mientras que el sábado 9, en Paraná, tuvo lugar el Cabildo “Para una Comunicación Democrática”. Ambas jornadas se llevaron a cabo en facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y contaron con la participación de dirigentes sindicales nacionales, provinciales y locales, además de especialistas, académicos y trabajadores vinculados a las temáticas abordadas.
Debates y posicionamientos en Concordia
En el encuentro de Concordia, el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, afirmó que “pensar estrategias de poder implica no solamente construir unidad, sino propuestas que nos permitan encontrar una salida a la crisis”. Entre los ejes planteados, sostuvo la necesidad de poner fin a la deuda externa y al hambre, recuperar la soberanía nacional y popular y construir resistencia frente al modelo neoliberal y neofascista.
Por su parte, Hugo Yasky, titular de la CTA de las y los Trabajadores, enfatizó la urgencia de “reconstruir el movimiento sindical” y avanzar en la unidad con un plan de lucha y un proyecto de país centrado en la clase trabajadora.
Comunicación democrática en Paraná
El Cabildo realizado en Paraná reunió a periodistas y trabajadores de medios públicos y privados, y contó con la presencia de María Ana Mandakovic, secretaria general del CISPREN, secretaria adjunta de la CTA Autónoma y secretaria de organización de la FATPREN.
Las discusiones se organizaron en dos comisiones principales:
- Transformaciones tecnológicas: análisis del impacto de la inteligencia artificial y la digitalización en las condiciones laborales, la precarización derivada y los desafíos éticos de los algoritmos opacos en la circulación de información.
- Disputa por el sentido y batalla cultural: estrategias para fortalecer voces alternativas frente a la concentración mediática, el rol de los medios comunitarios y populares y la necesidad de llegar a jóvenes y sectores populares para contrarrestar discursos de odio y desinformación.
Próximos pasos
Las CTA anunciaron que los Cabildos Abiertos continuarán en otras provincias, con el objetivo de generar espacios de reflexión colectiva y elaborar propuestas desde el movimiento sindical y social frente a los desafíos políticos, económicos y tecnológicos actuales.