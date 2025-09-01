Entre Ríos fue sede de la liga nacional de natación adaptada con más de 200 nadadores
Con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, la provincia recibió por primera vez una jornada de la liga nacional de natación adaptada, que reunió a más de 200 nadadores de distintas regiones y reafirmó el compromiso con el deporte inclusivo. El evento se desarrolló en Paraná, con delegaciones de todo el país, marcando un nuevo hito para el deporte adaptado en la provincia.
Esta fue la tercera fecha de la segunda edición de la liga nacional de natación paralímpica. El responsable de la cartera de Deportes dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, Sebastián Uranga, presente durante las dos jornadas de competencia y capacitación, destacó la importancia de generar más oportunidades para que las personas con discapacidad puedan integrarse a la práctica deportiva, resaltando que el deporte representa salud, integración e igualdad de oportunidades.
Por su parte, la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, destacó que este encuentro evidencia la capacidad de la provincia para organizar competencias de alcance nacional, con más de 30 instituciones participantes y récord de inscriptos en la disciplina.
El Comité Paralímpico Argentino (Copar), representado por Fernando Mihovich, agradeció a Entre Ríos por el compromiso y la organización y alentó a la provincia a continuar siendo sede de futuras ediciones de la liga.
La actividad reflejó el trabajo conjunto entre organismos provinciales y nacionales, clubes e instituciones educativas, consolidando a Paraná como un referente nacional del deporte adaptado.
Además, la competencia contó con la participación de atletas entrerrianos de Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y otras localidades, fortaleciendo la representación provincial en la disciplina. También estuvieron presentes deportistas paralímpicos de trayectoria internacional, como Germán Arévalo y Pipo Carlomagno, aportando jerarquía a una jornada que reafirmó el crecimiento de la natación adaptada y el impulso del deporte inclusivo en todo el país.