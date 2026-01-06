Entre Ríos fue noticia en todo el país por una gravísima riña en el Balneario Municipal de Paraná
Los medios periodísticos nacionales de mayor predicamento se hicieron eco de una gravísima riña que se desató durante la tarde de este lunes en el Balneario Municipal de Paraná. Un grupo de personas protagonizó una pelea en la que un hombre terminó apuñalado y todo quedó grabado mientras no había apostado en la zona ni un funcionario policial o que el predio disponga de personal de Seguridad. Mala imagen se otorga para la temporada turística entrerriana.
Todo pasó alrededor de las 16.30 cuando la playa se encontraba repleta de adultos y chicos. Según relataron los testigos, dos hombres empezaron a discutir, hubo gritos y empujones que hicieron que la violencia escale hasta llegar a la agresión física.
Los protagonistas de la pelea fueron dos hombres identificados como Gustavo Ramón Pereyra, de 25 años, y Alejandro Ribas, de 38 años. Ambos se encuentran en situación de calle.
Un video registrado por un testigo da cuenta de la magnitud de la pelea. En las imágenes se observa el instante en el que Ribas recibió una puñalada de Pereyra en el costado izquierdo de la panza.
El herido se levantó rápidamente y cubrió su herida con una remera mientras intentaba continuar con la pelea. Su contrincante agarró un palo dispuesto a seguir con las agresiones también. Sin embargo, después de unos segundos, Ribas se alejó, doblado del dolor.
A su vez, otras personas que los rodeaban e intentaban separarlos, iniciaron otras peleas que quedaron registradas en segundo plano en la filmación.
Lo que empezó con insultos y provocaciones entre dos grupos de jóvenes terminó en un episodio de violencia extrema que pudo haber sido fatal. Un joven de 22 años apuñaló a otro de 28, quien sufrió heridas de gravedad y debió ser…
Minutos después se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Comisaría 16 junto al personal médico de emergencias que atendió al herido. El lesionado fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín.
Según informaron los colegas de APF Digital, la subjefa de la Comisaría Primera, Blanca Ramírez, explicó que el conflicto entre estas dos personas se originó por problemas de “vieja data”.
Ramírez brindó detalles sobre el caso y dijo que el agresor intentó escapar sin éxito: “El autor se retiró del lugar y se logró localizar en la zona del puente Estrada por personal de la Comisaría 16. Al momento de identificarlo no contaba con ningún arma en su poder; puede ser que se haya despojado de esta”.
Pereyra fue acusado de tentativa de homicidio y quedó detenido a disposición del Fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato.
Mientras que Ribas fue ingresado al centro de salud, donde se sometió a una serie de estudios para determinar la gravedad de la lesión.
“La persona herida se encuentra en el Hospital San Martín. Está estable, hablando y razona bien. Se le hicieron unas placas, pero en ellas no se puede ver si hay lesiones internas, por lo que se esperan otros estudios para establecer si hay daños en el intercostal izquierdo”, detalló Ramírez.
Debate por la seguridad en la zona
El incidente ha reavivado el debate sobre la custodia policial permanente en las zonas recreativas de la Costanera. Ramírez aclaró que actualmente la seguridad se basa en patrullajes preventivos y no en puestos fijos dentro del predio.
“Nosotros no tenemos personal adicional ahí. Lo que contamos es con la recorrida de los móviles sobre la Costanera y la recorrida peatonal de la comisaría con colaboración de otras divisiones”, explicó la funcionaria, aclarando que la presencia permanente es una solicitud que debería gestionar el municipio.