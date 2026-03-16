Entre Ríos fue la segunda provincia del país donde más crecieron las exportaciones
Entre Ríos registró uno de los mayores crecimientos exportadores del país durante 2025, ubicándose en el segundo lugar a nivel nacional, detrás de Corrientes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el informe oficial, las ventas externas de la provincia aumentaron un 30,8 por ciento y alcanzaron los 2.115 millones de dólares.
El dato surge del informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) elaborado por el Indec, que indica que las exportaciones de bienes con origen en Entre Ríos totalizaron 2.115 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 30,8 por ciento, uno de los incrementos más altos entre las provincias argentinas.
Al referirse a estos resultados, el gobernador Rogelio Frigerio destacó el desempeño del sector productivo entrerriano y señaló que el aumento de las exportaciones refleja “el enorme potencial que tiene la provincia cuando se generan condiciones para producir, invertir y exportar”.
El mandatario remarcó que este crecimiento se vincula con el perfil agroindustrial de la provincia y con la creciente presencia de la producción entrerriana en los mercados internacionales, además del acompañamiento de políticas públicas orientadas a fortalecer la inversión, la producción y el empleo privado.
“Nuestro objetivo es que cada vez haya más producción entrerriana llegando al mundo y más trabajo en el sector privado”, afirmó Frigerio.
En esa línea, el gobernador subrayó que el desarrollo productivo y la generación de empleo privado constituyen ejes centrales de la gestión provincial, con medidas destinadas a mejorar la competitividad de la economía entrerriana y acompañar al sector productivo.
Entre las herramientas impulsadas por el gobierno provincial mencionó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), un programa destinado a promover la radicación de nuevos proyectos productivos y la ampliación de inversiones en la provincia.
Según el informe del Indec, Entre Ríos representó el 2,4 por ciento de las exportaciones nacionales y el 3,4 por ciento de las exportaciones de la región pampeana, destacándose además por el fuerte crecimiento registrado durante el último año.
El desempeño exportador entrerriano estuvo impulsado principalmente por los productos primarios, que concentraron la mayor parte de las ventas externas. Entre ellos se destacan los cereales, que representaron cerca del 39 por ciento del total exportado por la provincia, junto con otros productos agroindustriales que forman parte de la matriz productiva entrerriana.
Durante 2025, los principales destinos de las exportaciones entrerrianas fueron China, los países del Mercosur y otros mercados de América Latina, lo que refleja la inserción internacional de la producción provincial.