Entre Ríos fue designada para integrar el Consejo del Inprotur en la Asamblea del CFT en Rosario
Entre Ríos fue designada para integrar el Consejo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), en el marco de la 175ª Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) realizada este jueves en Rosario.
En la capital santafesina, la provincia fue nominada para ocupar un lugar en el Consejo del Inprotur junto a Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporándose así a un espacio clave de definición sobre la promoción turística a nivel nacional e internacional.
La 175ª Asamblea del CFT contó con la participación del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y del presidente del CFT, Valentín Díaz Gilligan, además de autoridades provinciales y representantes del sector privado de todo el país.
En ese marco institucional, Díaz Gilligan presentó el balance de su gestión al frente del organismo y, por decisión unánime de las provincias, fue elegido para dar continuidad a la tarea el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (InFueTur), Dante “Willy” Querciali, quien asumirá la conducción del CFT hasta 2027.
En representación de Entre Ríos, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, destacó la relevancia del encuentro en la antesala de Semana Santa y valoró el abordaje de herramientas como las estadísticas y el manejo de datos para mejorar la toma de decisiones, una línea de trabajo en la que la provincia viene avanzando.
Durante la asamblea se trataron además temas vinculados al financiamiento, la conectividad, la promoción, la innovación y los parques nacionales, en articulación con la agenda turística nacional y con foco en la competitividad de los destinos.
Por su parte, Daniel Scioli remarcó el crecimiento de la actividad turística y puso el foco en la estrategia de promoción: “No nos quedamos esperando, salimos a buscar turistas al mundo, a mostrar Argentina”, afirmó, y subrayó el impacto del sector en la generación de empleo y en el impulso de las economías regionales.
De este modo, Entre Ríos formó parte de la primera asamblea del año del Consejo Federal de Turismo, reforzando su presencia en los ámbitos de decisión de la política turística nacional.