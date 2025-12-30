Entre Ríos fortaleció el sistema de donación y trasplantes con más de 70 procesos durante 2025
En un año signado por récords históricos de donación a nivel nacional, Entre Ríos consolidó su aporte al sistema de salud con más de 70 procesos de donación de órganos y tejidos, junto a acciones estratégicas desarrolladas a lo largo de 2025 para fortalecer la procuración y el trasplante en la provincia.
Durante el año, el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud, alcanzó avances significativos en materia de donación, trasplante y capacitación, posicionando a la provincia como un referente regional.
Entre los hitos más relevantes, se destacó la inauguración del Laboratorio de Inmunohematología e Histocompatibilidad en el Hospital San Martín de Paraná, una infraestructura con características únicas en la región, clave para optimizar los procesos de trasplante.
En la misma línea, se concretó la habilitación de la Unidad de Trasplante Renal en el servicio de Nefrología del Hospital San Martín, mediante la Resolución Nº 49/25. Esta iniciativa implicó la refacción de quirófanos, la construcción de salas de aislamiento y la incorporación de equipamiento, con el objetivo de potenciar el trasplante renal en Entre Ríos.
Otro avance estratégico fue la conformación del equipo regional de ablación hepática, que permite la evaluación y obtención de órganos hepáticos para trasplante, logrando reducir costos operativos y acortar los tiempos de respuesta, en beneficio directo de los pacientes.
Asimismo, durante 2025 se reactivó la donación en todas las Unidades Coordinadoras de la costa del Uruguay, con ablaciones de órganos y tejidos en los hospitales de referencia de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. En ese marco, también se concretaron dos procesos de donación con donante en asistolia, ambos realizados en el Hospital San Martín.
La capacitación permanente constituye otro eje central del trabajo del Cucaier. En ese sentido, se cumplieron 19 años consecutivos de articulación con el Consejo General de Educación (CGE) para el dictado del Curso de Capacitación Docente, mediante el cual se capacitan alrededor de 500 docentes por año. Además, en julio se declaró de Interés Ministerial el curso destinado a estudiantes universitarios avanzados, mientras que más de 450 profesionales de la salud participaron durante 2025 del curso de Comunicación de malas noticias.
Finalmente, se destacó la implementación del Programa Nacional de Inmunosupresión, que garantiza la provisión gratuita de medicación inmunosupresora a pacientes trasplantados del sistema público e Incluir Salud. En Entre Ríos, el programa es ejecutado por el Cucaier, que distribuye los medicamentos en 32 hospitales y realiza el seguimiento de 175 pacientes para asegurar la continuidad de los tratamientos.
El organismo también trabaja de forma articulada con centros de diálisis, facilitando el ingreso de pacientes a la lista de espera y la derivación oportuna de personas candidatas a trasplante, garantizando el acceso equitativo al sistema.