Entre Ríos fortaleció el encuentro y la participación de personas mayores en una jornada recreativa en Villa Elisa
Con una política activa hacia las personas mayores, la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, impulsó una jornada de actividad física, recreación e integración que reunió a cerca de 400 participantes en el complejo termal de Villa Elisa, bajo la organización de la Secretaría de Deportes.
La actividad, coordinada por el área de Adultos Mayores a cargo de Silvina Wiliezko, marcó el cierre del calendario anual de propuestas recreativas destinadas a promover vida activa, bienestar emocional e integración comunitaria. Delegaciones provenientes de 18 municipios participaron de caminatas, actividades acuáticas y espacios pensados para la sociabilización.
Durante la bienvenida, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó “el compromiso de quienes sostienen una práctica deportiva constante”, y subrayó que cada participante constituye “un ejemplo para sus familias y comunidades”. Agradeció especialmente a Diego Piñón, presidente del Directorio de Termas Villa Elisa, por recibir a delegaciones de toda la provincia y acompañar una jornada centrada en el bienestar y disfrute de las personas mayores.
Uranga resaltó también el acompañamiento del municipio y remarcó que estas iniciativas expresan la decisión del gobierno provincial de fortalecer los espacios comunitarios. Desde la Secretaría de Deportes se agradeció públicamente a las autoridades del complejo por abrir sus puertas y colaborar en una propuesta que pone en el centro el derecho a la recreación, la salud y la convivencia.
Por su parte, la coordinadora Silvina Wiliezko señaló que la jornada fue “un reconocimiento al compromiso sostenido durante todo el año”. Destacó que el trabajo conjunto con municipios e instituciones evidencia “un Estado presente, que activa derechos, amplía oportunidades y proyecta futuro” para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. También subrayó la relevancia de visibilizar estos espacios y sostener la articulación territorial incluso en contextos complejos.
La presidenta municipal de Villa Elisa, Susana Lambert, celebró que la ciudad haya sido elegida como sede y valoró la posibilidad de recibir a grupos de diversos puntos de la provincia. Consideró que la propuesta fortalece los vínculos entre delegaciones y posiciona a Villa Elisa como un espacio de hospitalidad y recreación para los adultos mayores.
La jornada incluyó una caminata por el predio termal, actividades acuáticas, clases de relajación y Tai Chi, además de un acto final con entrega de certificados. Las delegaciones vivieron una experiencia que combinó movimiento, integración y convivencia, reafirmando el compromiso provincial con el bienestar integral de las personas mayores.