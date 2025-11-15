Maran Suites & Towers

Entre Ríos fortaleció el encuentro y la participación de personas mayores en una jornada recreativa en Villa Elisa

Redacción | 15/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Con una política activa hacia las personas mayores, la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, impulsó una jornada de actividad física, recreación e integración que reunió a cerca de 400 participantes en el complejo termal de Villa Elisa, bajo la organización de la Secretaría de Deportes.

La actividad, coordinada por el área de Adultos Mayores a cargo de Silvina Wiliezko, marcó el cierre del calendario anual de propuestas recreativas destinadas a promover vida activa, bienestar emocional e integración comunitaria. Delegaciones provenientes de 18 municipios participaron de caminatas, actividades acuáticas y espacios pensados para la sociabilización.

Durante la bienvenida, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó “el compromiso de quienes sostienen una práctica deportiva constante”, y subrayó que cada participante constituye “un ejemplo para sus familias y comunidades”. Agradeció especialmente a Diego Piñón, presidente del Directorio de Termas Villa Elisa, por recibir a delegaciones de toda la provincia y acompañar una jornada centrada en el bienestar y disfrute de las personas mayores.

Uranga resaltó también el acompañamiento del municipio y remarcó que estas iniciativas expresan la decisión del gobierno provincial de fortalecer los espacios comunitarios. Desde la Secretaría de Deportes se agradeció públicamente a las autoridades del complejo por abrir sus puertas y colaborar en una propuesta que pone en el centro el derecho a la recreación, la salud y la convivencia.

Por su parte, la coordinadora Silvina Wiliezko señaló que la jornada fue “un reconocimiento al compromiso sostenido durante todo el año”. Destacó que el trabajo conjunto con municipios e instituciones evidencia “un Estado presente, que activa derechos, amplía oportunidades y proyecta futuro” para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. También subrayó la relevancia de visibilizar estos espacios y sostener la articulación territorial incluso en contextos complejos.

La presidenta municipal de Villa Elisa, Susana Lambert, celebró que la ciudad haya sido elegida como sede y valoró la posibilidad de recibir a grupos de diversos puntos de la provincia. Consideró que la propuesta fortalece los vínculos entre delegaciones y posiciona a Villa Elisa como un espacio de hospitalidad y recreación para los adultos mayores.

La jornada incluyó una caminata por el predio termal, actividades acuáticas, clases de relajación y Tai Chi, además de un acto final con entrega de certificados. Las delegaciones vivieron una experiencia que combinó movimiento, integración y convivencia, reafirmando el compromiso provincial con el bienestar integral de las personas mayores.

Tags:, , , , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X