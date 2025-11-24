Entre Ríos fortalece sus políticas públicas para preservar la biodiversidad en un encuentro provincial de áreas naturales protegidas
Con la participación de un centenar de representantes, se llevó a cabo en Villaguay el Primer Encuentro de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, una instancia clave que permitió consolidar vínculos institucionales, intercambiar experiencias y avanzar en estrategias comunes para la conservación de la biodiversidad con criterios de desarrollo sostenible.
La apertura estuvo a cargo del director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza; la secretaria de Turismo, Deportes y Ambiente de Villaguay, Cecilia Revoredo; y la directora de Control de Gestión de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, Paula Durán. Durante la jornada también participó el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.
El encuentro se desarrolló en torno a tres ejes principales: conservación, producción sustentable y turismo y educación ambiental. Entre las exposiciones destacadas estuvo la del Área Natural Protegida La Aurora del Palmar, presentada por Eugenia Peragallo y Ariel Batista, quienes repasaron los orígenes del área, el valor ecológico de la palmera yatay, los ambientes asociados y las experiencias productivas vinculadas al fruto, junto con el desarrollo del turismo de naturaleza, pionero en la provincia.
Las y los participantes trabajaron en distintas mesas de discusión, cuyo contenido será sistematizado para elaborar un documento orientado a fortalecer los lineamientos rectores del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, bajo criterios participativos y colaborativos.
Como cierre, se realizó una visita guiada al Área Natural Protegida La Chinita, recientemente incorporada al sistema provincial, a cargo del guardaparque Paul Zaragoza. Esta reserva abarca más de 15 hectáreas destinadas a la conservación de la flora y fauna características de la región.