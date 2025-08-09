Entre Ríos fortalece su presencia en Meet Up 2025 para potenciar el turismo de reuniones
La provincia de Entre Ríos participó en la edición 2025 de Meet Up Argentina con la convocatoria de destinos más amplia alcanzada hasta el momento, enfocándose en impulsar el segmento MICE, generar nuevos negocios, captar eventos y promover la actividad turística durante todo el año.
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, lideró la participación provincial en este encuentro, considerado el evento de referencia para los profesionales del turismo de reuniones en Argentina. La cita tuvo lugar el 6 y 7 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y marcó un récord histórico en la cantidad de destinos entrerrianos representados.
La delegación estuvo integrada por representantes de Colón, San José y Villa Elisa de la Microrregión Tierra de Palmares; Gualeguaychú por Pueblos y Aldeas del Sur Entrerriano; Federación y Concordia de la Región de Salto Grande; Victoria de Lomadas y Humedales; Villaguay de Rincones del Centro y Paraná, capital provincial. Estos destinos participaron tanto en la exposición como en la ronda de negocios, promoviendo sus localidades como sedes de eventos y convenciones de alcance nacional e internacional.
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, subrayó: “El turismo de reuniones es una herramienta estratégica para romper la estacionalidad y ampliar las posibilidades de desarrollo de nuestros destinos. La creciente participación de municipios entrerrianos en Meet Up demuestra que el sector público y privado están alineados para aprovechar esta oportunidad”.
La Secretaría de Turismo provincial coordinó la convocatoria de municipios y articuló con el sector privado para fortalecer la oferta turística vinculada al segmento MICE. Los destinos participantes tuvieron acceso a un público altamente especializado, obtuvieron información sobre tendencias del sector y establecieron contactos estratégicos.
Meet Up Argentina combina exposición, networking, capacitación y herramientas de matchmaking para conectar a prestadores de servicios con organizadores de eventos y potenciales clientes. Por su prestigio, es considerado un espacio clave para la promoción de destinos y la generación de nuevos negocios.
Con la destacada participación en esta edición, Entre Ríos reafirma su posicionamiento como un destino versátil, capaz de conjugar su riqueza natural, cultural y gastronómica con infraestructura y servicios de calidad para el desarrollo de congresos, ferias, reuniones corporativas y viajes de incentivo durante todo el año.