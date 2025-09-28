Maran Suites & Towers

Entre Ríos fortalece la formación de su Brigada de Respuesta Ambiental en investigación de incendios

Redacción | 28/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco del plan provincial de capacitación y prevención de Incendios Forestales, personal del Ministerio de Desarrollo Económico participó de una jornada de formación dictada por la Policía Federal Argentina (PFA).

La actividad, a cargo del subinspector Alan Torlaschi, de la División de Investigación de Siniestros, se desarrolló en Buenos Aires y brindó herramientas teórico-prácticas orientadas a optimizar el trabajo de los brigadistas, con énfasis en la preservación de escenas que puedan derivar en actuaciones judiciales.

Participaron agentes de la Secretaría de Ambiente: Emiliano Silic, Gianella Solia, Daiana Turin, Cristian Barreto y Gustavo Gerfó. El entrenamiento abarcó aspectos legales, protocolos de recolección de datos, identificación y conservación de elementos de prueba, entre otros contenidos clave para la investigación de las causas de incendios.

El director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, subrayó:

“El programa de capacitación, planificado y respaldado por nuestra normativa provincial, nos permite contar hoy con uno de los equipos brigadistas de mayor calificación del país. El desafío y compromiso es continuar profesionalizando a nuestros agentes y consolidarnos como referentes, en esta oportunidad en la preservación de la escena como peritos forestales”.

