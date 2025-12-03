Entre Ríos fortalece la calidad de sus laboratorios de alimentos con capacitaciones en norma ISO/IEC 17025
El Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB) de Entre Ríos inició una serie de capacitaciones destinadas a fortalecer la competencia técnica, la imparcialidad y la operación coherente de los laboratorios de ensayo y calibración de la provincia, conforme a los requisitos de la norma internacional ISO/IEC 17025:2017.
La iniciativa, orientada a los laboratorios que integran la Red Provincial de Laboratorios de Análisis de Alimentos (Rplaa), fue diseñada junto a profesionales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Entre Ríos. El programa busca garantizar que los análisis de alimentos y agua potable realizados en el territorio provincial cumplan con estándares reconocidos a nivel internacional.
Capacitaciones para mejorar la inocuidad alimentaria
La primera instancia de formación se desarrolló el martes 2 de diciembre. La Rplaa, conformada por laboratorios de organismos públicos, entes descentralizados y universidades, tiene como misión asegurar la inocuidad alimentaria y el acceso al agua segura en Entre Ríos.
En esta etapa inicial se abordaron contenidos básicos como Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), principios fundamentales de la ISO/IEC 17025 y elementos claves para la gestión eficaz de un laboratorio competente.
La segunda jornada se realizará el 9 de diciembre, y estará enfocada en aspectos operativos esenciales: aseguramiento de la validez de los resultados, correcta elaboración de informes de ensayo y herramientas para implementar procesos de mejora continua.
Con este programa, el ICAB reafirma su compromiso con la calidad analítica y el fortalecimiento técnico de la Red Provincial, posicionando a los laboratorios entrerrianos en línea con los más altos estándares internacionales.