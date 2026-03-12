Entre Ríos fortalece el turismo inclusivo con equipamiento de accesibilidad en la región de Salto Grande
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) y el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) realizaron en el Centro de Convenciones de Concordia la entrega de 30 sillas de ruedas pediátricas destinadas a 11 municipios de la región de Salto Grande, con el objetivo de mejorar la accesibilidad en distintos atractivos turísticos.
El equipamiento forma parte de las acciones impulsadas por la provincia para promover un turismo más inclusivo, facilitando el acceso de niños y niñas con discapacidad a espacios turísticos y recreativos.
La adquisición fue realizada desde la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) en el marco del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para la compra del equipamiento se contó con la participación del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), organismo que acompañó el proceso de adquisición para garantizar que las unidades respondan adecuadamente a las necesidades de accesibilidad en espacios turísticos.
Del acto participaron el coordinador general de la UEP, Gustavo Cusinato; el presidente del Emturer, Jorge Satto; el presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina; la representante del Iprodi, Cecilia Bonino; el intendente de Concordia, Francisco Azcue; y representantes de los municipios de la región. También estuvo presente la senadora Gloria Liliana Cozzi.
Estas sillas se suman a una primera entrega de equipamiento de accesibilidad realizada en el marco del mismo programa, que incluyó 40 sillas de ruedas reforzadas para adultos, 27 sillas anfibias, seis brazos hidráulicos para piscinas, cinco sillas de ruedas para trekking, 250 metros de caminerías para playas y 15 rampas móviles para sillas de ruedas.
Durante la actividad también se firmaron actas de entrega de equipamiento destinado a fortalecer los espacios públicos del Perilago de Salto Grande. Entre los elementos incorporados se encuentran parrillas, mesas y bancos para áreas de esparcimiento, juegos acuáticos, equipamiento de calistenia, juegos de plaza, luminarias LED y ablandadores de agua.