Entre Ríos fortalece a sus brigadistas con capacitación y certificación nacional en combate forestal
En una acción estratégica previa a la temporada estival, Entre Ríos concretó una jornada de capacitación de Combatiente Forestal con certificación nacional, resultado de un trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y nacional. El objetivo central es potenciar la capacidad operativa de los bomberos voluntarios entrerrianos ante incendios rurales y forestales.
La actividad tuvo lugar en el Centro de Entrenamiento de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en Villa Elisa, impulsada por la Academia Provincial y con asistencia de cuarteles de la Regional 4. Los participantes completaron un entrenamiento integral, con contenidos teóricos, prácticas en terreno y exigentes pruebas físicas.
La culminación del curso supone la incorporación de personal provincial certificado, lo que mejora la respuesta y coordinación frente a emergencias ambientales. En esta instancia se consolidó el rol de la Brigada Forestal Federativa como pieza clave en la protección del ambiente entrerriano. Los brigadistas Gustavo Gerfó y Cristian Barreto actuaron como auxiliares, aportando su experiencia a la formación.
El titular del Plan Manejo del Fuego, Pablo Aceñolaza, subrayó que “esta certificación nacional no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una planificación mucho más ambiciosa”. Destacó que la Secretaría de Ambiente busca sumar más personal certificado y construir una estructura de mando capacitada, para posicionar a Entre Ríos entre las provincias con los brigadistas mejor formados del país.
Además, Aceñolaza y Carlos Pereslindo, responsable del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, ya trabajan en una planificación 2026 que incrementará la cantidad de brigadistas certificados y profundizará la profesionalización de las jefaturas de brigada, especialistas en técnicas de ignición y manejo del Índice de Peligro de Incendios. Con esta hoja de ruta, la provincia apunta a conformar un cuerpo de combate del fuego de nivel de excelencia nacional.