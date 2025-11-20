Entre Ríos expuso su estrategia sanitaria en un encuentro federal sobre calidad e innovación en Catamarca
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, participó del encuentro “Promoviendo la Calidad e Innovación en el Sector de la Salud”, organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y realizado en la ciudad de Catamarca. El evento reunió a autoridades nacionales, especialistas y representantes del sector privado para debatir sobre gestión sanitaria, innovación y calidad.
Blanzaco destacó la relevancia de este tipo de espacios: “Estos encuentros son muy importantes porque nos permiten compartir experiencias, mostrar las líneas de trabajo que venimos desarrollando en la provincia en articulación con actores privados y conocer casos exitosos de otras jurisdicciones para ver qué podemos replicar”, afirmó.
La agenda comenzó el lunes con una reunión junto al gobernador Raúl Jalil y la ministra de Salud de Catamarca, Johana Carrizo, en la que analizaron desafíos sanitarios y estrategias de cooperación público-privada. Posteriormente, las autoridades recorrieron el Hospital Maternidad Provincial 25 de Mayo, donde se presentaron iniciativas de modernización y fortalecimiento de la atención materno-infantil.
Durante el martes, Blanzaco formó parte de la mesa redonda “Gestión sanitaria en clave federal: experiencias e innovación desde los territorios”, donde expusieron referentes de distintas provincias. El eje fue la planificación territorial, la innovación y la articulación intersectorial desde una perspectiva federal.
En su intervención, el ministro detalló los avances de Entre Ríos en materia sanitaria, con énfasis en mejorar la equidad en el acceso, fortalecer la atención primaria, optimizar la capacidad de respuesta y garantizar un uso eficiente de los recursos. Indicó que, gracias a una administración ordenada, la provincia viene realizando inversiones sostenidas en equipamiento, aparatología y medicamentos.
Asimismo, subrayó el fortalecimiento del Sistema de Salud Digital de Entre Ríos (SADER), que ya registra más de un millón de atenciones digitalizadas, y la implementación de la digitalización de imágenes médicas en 27 hospitales, paso clave hacia la Historia Clínica Electrónica Universal. También mencionó el avance de la primera compra centralizada de medicamentos destinada a hospitales de mayor complejidad, con mejoras en logística y eficiencia.
El encuentro continuó con paneles sobre el aporte del sector privado al sistema sanitario, estrategias para avanzar hacia un modelo sostenible, el rol de las obras sociales y el impacto del marco legislativo en la construcción de políticas públicas.