Entre Ríos exportó más de USD 2.096 millones en 2025: las ventas crecieron 47% interanual y casi 100% desde 2023
Las exportaciones de Entre Ríos alcanzaron en 2025 un valor superior a 2.096 millones de dólares, con un volumen comercializado cercano a 5,6 millones de toneladas de mercaderías.
De acuerdo a los datos preliminares, las ventas al exterior registraron un crecimiento del 47% en comparación con 2024 y un salto cercano al 100% respecto de 2023, año en el que las exportaciones rondaron los 1.000 millones de dólares. En 2025, la cifra se aproximó a los 2.100 millones, consolidando la recuperación del comercio exterior provincial.
La información fue difundida por la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo Económico y surge del trabajo de analistas de la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia.
Qué exporta Entre Ríos y a qué destinos
Las operaciones se concentraron principalmente en:
- Productos primarios (56%)
- Manufacturas de origen agroindustrial (36%)
- Productos industriales y energéticos (8%)
Entre los principales productos exportados se encuentran trigo, soja, carne bovina, maíz, arroz y lácteos.
En cuanto a los destinos, el principal socio comercial fue China, que concentró el 27% de las ventas. Le siguieron Brasil (11%), Chile (6%), Uruguay (5%), Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam (4% cada uno), y Perú, Indonesia y Argelia (3% respectivamente).
Crecimiento por rubro
El informe también muestra una expansión en los principales rubros exportadores. En comparación con 2024:
- Los productos primarios aumentaron 66%
- Los agroindustriales crecieron 24%
- Los industriales se incrementaron 57%
Los números reflejan una mejora significativa en el desempeño exportador de la provincia, con un fuerte impulso de los sectores primarios e industriales.