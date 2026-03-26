Entre Ríos explora oportunidades de intercambio comercial y cultural con Chipre
En el marco de su visita a la provincia, el embajador de Chipre en la Argentina, Stelios Georgiados, mantuvo este jueves un encuentro de trabajo en Casa de Gobierno con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, para analizar una agenda común de cooperación.
En el despacho del jefe de la cartera productiva, abordaron una agenda centrada en fortalecer lazos comerciales, culturales y de desarrollo entre Entre Ríos y el país mediterráneo.
En ese marco, Bernaudo precisó que “la firma del acuerdo entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea, además de generar relaciones comerciales fluidas, permitió ordenar y fijar pautas sobre cómo mejorar los intercambios”, remarcó.
Acto seguido, el ministro subrayó el potencial entrerriano: “Entre Ríos tiene para ofrecerle a Chipre carnes, cereales, lácteos, madera, arroz, mieles y nueces pecán”, detalló.
Y sumó que “entre nuestra oferta exportadora, a su vez, destacan los cítricos dulces, los cuales entran a contra estación a Europa; y también se encuentran en crecimiento los productos con certificación orgánica y aptos para celíacos”, añadió el funcionario.
Por su parte, Georgiados destacó que “Chipre es un importante polo del comercio y la agricultura en el Mediterráneo. Ubicado cerca tanto de Medio Oriente como de África, posee una de las mayores flotas comerciales del mundo”, valoró.
Definió, incluso, que “a su vez, somos un país miembro de la Unión Europea con baja carga impositiva, por lo que estamos abiertos al ingreso de empresas argentinas que deseen operar en suelo chipriota”, enfatizó el embajador.