Entre Ríos estrenará la Boleta Única Papel en las elecciones del 26 de octubre
La prosecretaria electoral de la Provincia, Narubi Godoy, adelantó los detalles del acto eleccionario del 26 de octubre, que introducirá la Boleta Única Papel (BUP). En esta elección, siete agrupaciones políticas presentarán candidatos para las categorías de senadores y diputados nacionales.
“Vamos a ir a votar y no nos encontraremos con los típicos cuartos oscuros llenos de boletas partidarias. Toda la oferta electoral estará concentrada en un solo instrumento, la Boleta Única Papel, o BUP”, explicó Godoy.
La BUP tendrá un tamaño ligeramente mayor a una hoja A4 y estará organizada en columnas verticales y filas, donde se mostrarán los partidos, logos, fotos y nombres de los candidatos. Cada categoría —senadores y diputados— contará con un recuadro blanco para marcar la preferencia del elector.
El proceso de votación será similar al tradicional, con algunas diferencias: el elector recibirá la boleta y un bolígrafo de la autoridad de mesa y se dirigirá a una cabina con biombo, donde podrá marcar su voto en secreto. Posteriormente, doblará la boleta y la depositará directamente en la urna, sin sobres.
Godoy aclaró los conceptos de voto nulo y voto en blanco:
- Nulo: marcar dos candidatos para un mismo puesto, escribir inscripciones grandes sobre la boleta o introducir elementos extraños al doblarla.
- En blanco: no marcar ningún casillero.
Además, la prosecretaria recordó que se encuentra abierto el registro de postulantes para autoridades de mesa, que puede realizarse de manera presencial en oficinas del Correo Argentino o en línea a través del sitio de la Cámara Nacional Electoral (www.electoral.gov.ar, sección elecciones 2025).
En cuanto a los viáticos para autoridades de mesa, Godoy indicó que los montos actualizados serán informados según el cronograma electoral, 60 días antes de la elección.
Fuente: APF Digital