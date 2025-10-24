Entre Ríos estrenará la Boleta Única de Papel en las elecciones legislativas nacionales
Por primera vez, los entrerrianos votarán con un nuevo sistema electoral en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, cuando se implementará la Boleta Única de Papel (BUP). En estos comicios se renovarán cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres en el Senado de la Nación.
El cambio marca un hito en la historia electoral de Entre Ríos, ya que la Boleta Única de Papel reemplazará a la tradicional “boleta sábana”, modernizando y simplificando el proceso de votación.
Cómo es la nueva boleta
La Boleta Única de Papel estará conformada por una sola hoja, donde figurarán siete columnas con las alianzas políticas y dos filas que representan las categorías en disputa: Diputados y Senadores nacionales. Cada elector encontrará todas las opciones en un único papel.
Paso a paso para votar
- La autoridad de mesa entregará la boleta y una lapicera con tinta negra indeleble antes de ingresar al box de votación. Se debe verificar que la boleta esté firmada por el presidente de mesa.
- En el interior del box, el votante deberá marcar una sola opción por categoría con una cruz o tilde en el casillero correspondiente.
- Luego, se debe doblar la boleta según las instrucciones, formando un sobre con la firma visible, para asegurar el secreto del voto.
- Finalmente, se deposita en la urna, se firma el padrón y se recibe la constancia de voto junto con el DNI.
En caso de error
Si el elector comete un error o daña la boleta, deberá informar a la autoridad de mesa, devolverla y recibirá una nueva, dejándose constancia en el acta correspondiente.
Cabe destacar que se puede votar haciendo cualquier tipo de marca dentro del casillero elegido, siempre que sea clara y visible.
Quienes deseen conocer más sobre el procedimiento pueden acceder al instructivo oficial en video a través del siguiente enlace:
https://youtu.be/hyOBZpzOVcE