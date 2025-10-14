Entre Ríos entregó 40 certificados de homologación a alojamientos de Tierra de Palmares
La provincia de Entre Ríos continúa fortaleciendo su sistema de fiscalización turística y promoviendo la mejora continua de la calidad. En esta oportunidad, nuevos establecimientos de San José, Villa Elisa, Colón, Pueblo Liebig y Ubajay se incorporaron al padrón oficial, mientras que otros renovaron su registro.
El acto de entrega de 40 certificados de homologación a alojamientos de la Microrregión Tierra de Palmares fue encabezado por la Secretaría de Turismo, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y se realizó en el Parque Aéreo de San José. Participaron el secretario de Turismo, Jorge Satto, autoridades municipales y prestadores de servicios turísticos.
Del total de certificados, cinco nuevos alojamientos y 14 casas y departamentos de alquiler turístico se sumaron al padrón provincial, mientras que 21 establecimientos renovaron su registro para continuar operando bajo la Ley N° 7360 y su Decreto Reglamentario N° 117/70, que regulan la actividad de alojamiento turístico en Entre Ríos.
El proceso de homologación provincial garantiza que los establecimientos cumplan con los requisitos técnicos y de calidad exigidos, brindando seguridad a los turistas y respaldo a los prestadores que apuestan por la formalidad y la mejora continua.
“Cada certificado representa un compromiso con la calidad y con el desarrollo responsable del turismo entrerriano”, expresó Satto, quien destacó además la implementación del sistema digital de fiscalización, parte del proceso de despapelización del Estado, que agiliza los trámites en toda la provincia.
Alojamientos que recibieron su homologación
- Villa Elisa: Hotel Alma Elisa; Apart Elisa; casas de alquiler turístico Abu Rosa, Alquimia, Aurora, Del Sol, Don René, Edelweiss 2; departamento turístico Moscarella; bungalow Georgeo II (recategorizado).
- Colón: Apart El Faro; casas Almada II, Don Pepo, Tío Bubi; renovaron el hotel Plaza, apart 11 Peyret, Altos del Parque, Aridán, Pa’l Disfrute, Rancho Unelén, Verdes de Artalaz; complejo La Matera; hostería Nahuel; casas Almada, Isa, Los Nogales y departamento Mabril.
- San José: Cabaña La Morada; casas Don Héctor, La Milagrosa, Armonía de Viajeros, Belize; complejos Ismael, Melumín y casa ÑandeRoga I (renovaciones).
- Pueblo Liebig: Apart El Viejo Pastor y hostería Casa Vieja (recategorizada).
- Ubajay: Hostería Aurora del Palmar y hospedajes Amanecer y La Palmera (recategorizados).