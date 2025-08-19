Entre Ríos, entre las provincias con mayores tasas municipales según la UIA
Un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) ubica a Entre Ríos entre las provincias con mayores tasas municipales del país. El documento también destaca que en 2024 se crearon seis nuevas tasas a nivel nacional.
La industria nacional enfrenta hoy dos grandes preocupaciones: la política y la actividad económica, ambas relacionadas con las reformas estructurales que el Gobierno planea implementar hacia fin de año.
En el primer frente, los industriales temen que la intransigencia del Poder Ejecutivo y de algunos gobernadores dificulte los consensos necesarios en el Congreso para avanzar en cambios en impuestos y legislación laboral, comprometidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la competitividad.
El segundo frente es económico: la actividad industrial muestra estancamiento y dificultades para competir bajo la actual apertura comercial. Las importaciones récord de bienes de consumo y la lenta recuperación de las ventas dificultan trasladar los aumentos de costos a los precios, reduciendo los márgenes de rentabilidad de las empresas.
En este contexto, la UIA, conducida por Martín Rappallini, presentará un nuevo informe sobre el impacto de los impuestos en la industria y, específicamente, sobre las tasas municipales y su efecto en los precios que pagan los consumidores, con un guiño al ministro de Economía, Luis Caputo.
Tasas municipales y presión fiscal
Según el informe “Tasas Municipales: un tributo invisible que pagamos todos”, los municipios argentinos cobran en promedio 1,4 tasas por distrito, y en más de 30 municipios se pagan dos o más tasas.
“La Argentina lidera el ranking de presión fiscal subnacional, y junto con Italia es de los pocos países con doble imposición. En Argentina, Ingresos Brutos es 200 veces mayor y las tasas municipales son un 400% más altas”, señala el documento de la UIA.
Entre las provincias con mayores tasas municipales figuran Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Uno de cada tres tributos corresponde a Seguridad e Higiene (TISH), que representa el 1,8% del precio final de productos como alimentos.
El informe también indica que el 81% de las tasas no tienen contraprestación de servicios, el 51% no son proporcionales al servicio recibido y el 35% generan doble imposición, principalmente con Ingresos Brutos.
La UIA plantea recomendaciones como: consenso fiscal con un tope a las tasas municipales, armonización para evitar doble imposición, justificación real de los tributos, y coordinación entre municipios, provincias y Nación.
Ranking y ejemplos
Según otro informe de la UIA, Buenos Aires y Entre Ríos se mantienen entre los municipios más gravosos, seguidos por La Pampa, Misiones y Jujuy. La creación de nuevas tasas en 2024 elevó los tributos municipales de 78 a 84.
Además de la TISH, otras tasas relevantes son la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE) y la de Abasto. La forma de pago varía: la TISH y la THAE se liquidan por alícuotas, mientras que la de Abasto y la Ambiental se cobran casi siempre en monto fijo.
El informe cita que Aldea María Luisa, Pilar y Chascomús encabezaban el ranking de municipios más gravosos a agosto de 2024.
Preocupación industrial
Los dirigentes de la UIA advierten que los altos costos impositivos afectan la competitividad y dificultan trasladarlos a precios. Entre los factores que identifican están: elevados impuestos al sector formal, marco laboral rígido, suba del costo del dinero, falta de inversión en educación y problemas de infraestructura.
Estas preocupaciones se reflejarán en el Decálogo del Nuevo Contrato Productivo, que se presentará el 2 de septiembre en Córdoba, con invitación a Javier Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La UIA también busca cambiar el relato frente al Gobierno, cuestionando los años de kirchnerismo, el proteccionismo y el aumento de presión fiscal que, según la entidad, hicieron que hoy “no sea negocio ni siquiera fabricar alimentos”.