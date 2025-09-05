Entre Ríos dijo presente en las X Jornadas de Derecho Administrativo con la disertación de Rodríguez Signes
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, participó este jueves en las X Jornadas Entrerrianas de Derecho Administrativo, organizadas por la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Facultad Teresa de Ávila, en Paraná, donde también se rindió homenaje a Laura Monti, procuradora general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su exposición titulada “Impacto de la ley Bases sobre el procedimiento administrativo en general”, Rodríguez Signes subrayó la necesidad de avanzar en una reforma del procedimiento administrativo en Entre Ríos, una deuda pendiente desde el inicio de la democracia.
“Debemos adoptar criterios modernos, con mayor agilidad y principios actualizados en materia administrativa, que es competencia provincial y local”, afirmó.
Además, puso en valor los fallos de la Corte Suprema en causas como Paraná Guazú, Florizú y Dani-Maderas, mediante los cuales la provincia recuperó unas 15.000 hectáreas de dominio público, que habían sido vendidas de manera irregular durante administraciones anteriores, especialmente en gobiernos de facto.
El encuentro contó con una amplia participación de profesionales de la abogacía, funcionarios provinciales y nacionales, estudiantes y público en general, interesados en las ponencias de destacados juristas. Entre ellos, Ezequiel Cassagne, quien abordó “La revocación del Acto Administrativo en la Ley Nº 19.549”; y Germán Coronel, con “El principialismo en la Ley Nº 19.549”.
También expusieron:
- Justo Reyna, sobre “Estado de Derecho Constitucional, Ley Bases y desafíos provinciales”.
- Federico Lisa, con “Reflexiones en torno al silencio administrativo”.
- Alfonso Buteler, acerca de “La prescripción en materia administrativa y en la Ley 19.549”.