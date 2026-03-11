Entre Ríos digitalizó los registros para operarios fitosanitarios y otros actores del sector
El Gobierno de Entre Ríos presentó en Expoagro la digitalización de los registros vinculados al uso y manipulación de fitosanitarios, un sistema que funciona a través de la aplicación y la plataforma Mi Entre Ríos y que representa un cambio sustancial en la gestión de la inscripción y habilitación de personas humanas y jurídicas en el territorio provincial.
La medida alcanza a los registros establecidos por la Ley provincial Nº 11.178, que regula las Buenas Prácticas en Materia de Fitosanitarios, y se gestiona íntegramente mediante la plataforma oficial Mi Entre Ríos, disponible en https://mientrerios.gob.ar/ingresar o a través de la aplicación móvil.
La iniciativa fue presentada en el stand institucional de la provincia en Expoagro y estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, acompañado por el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Nicolás Bronzovich, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho, y el presidente de la Bolsa de Cereales, Héctor Bolzán, entre otras autoridades.
En ese marco, Bernaudo señaló que la digitalización fue posible gracias al trabajo integrado de distintas áreas del gobierno y destacó que implica un avance en la despapelización y en la mejora de los servicios a la comunidad.
“La digitalización implica mayor agilidad y autogestión del trámite, resguardo digital de la información, más orden y trazabilidad mediante registros digitales, y la posibilidad de publicar la nómina de personas registradas y habilitadas”, explicó el ministro.
Por su parte, Gainza sostuvo que la herramienta permite mejorar la eficiencia administrativa y establecer una comunicación directa con los usuarios a través de la plataforma, además de mantener informada a la comunidad sobre las personas legalmente autorizadas para realizar actividades vinculadas al uso de fitosanitarios en la provincia.
En tanto, Boc-Ho destacó que la digitalización del trámite representa un ahorro económico para el Estado y un salto de calidad en términos de eficiencia, transparencia y control.
“Estamos dejando atrás procesos ineficientes y costosos basados en el papel para avanzar hacia un sistema ágil, moderno y accesible que beneficia tanto a la Provincia como a los usuarios”, afirmó.
La directora de Agricultura de Entre Ríos, Carina Gallegos, explicó que la plataforma informa previamente la documentación necesaria para cada trámite, lo que permite evitar errores, omisiones y reiteraciones.
Además, señaló que una vez presentada la solicitud, el usuario puede realizar el seguimiento en línea, recibir notificaciones ante observaciones de los auditores y, cuando el trámite es aprobado, descargar el certificado desde la plataforma o la aplicación, donde queda disponible.
Registros incluidos
A través de Mi Entre Ríos se pueden gestionar los diez registros creados por la Ley 11.178, en los que deben inscribirse personas humanas o jurídicas, privadas o públicas, conforme a los requisitos establecidos en la Resolución Nº 1.472 SAGP, vigente en el territorio provincial desde el 4 de diciembre de 2025.
Los registros disponibles son:
- Registro de importadores, elaboradores, formuladores y fraccionadores de fitosanitarios
- Registro de expendedores fitosanitarios
- Registro de asesores fitosanitarios
- Registro de ensayistas fitosanitarios
- Registro de aplicadores fitosanitarios
- Registro de operarios fitosanitarios
- Registro de almacenadores y transportistas fitosanitarios
- Registro de empresas de verificación técnica funcional (VTF)
- Registro de vehículos aéreos no tripulados aplicadores de fitosanitarios
- Registro de unidades en condiciones de hermeticidad o confinamiento
Desde Mi Entre Ríos, tanto en su versión web como en la aplicación móvil, los usuarios pueden ingresar con sus credenciales digitales existentes —ARCA, Mi Argentina o Mi ANSES—, completar formularios, adjuntar documentación, realizar subsanaciones y acceder al historial completo de cada expediente, garantizando transparencia, trazabilidad y acceso permanente a la información.
La digitalización de los registros fitosanitarios se suma a otras iniciativas orientadas a modernizar la gestión pública, reducir costos administrativos y fortalecer el vínculo entre el Estado y la ciudadanía, consolidando un modelo de administración más eficiente y moderno.