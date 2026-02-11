Entre Ríos digitaliza 32 trámites: desde este miércoles deberán hacerse solo por GDE
Desde este miércoles 11 de febrero, un total de 32 trámites de la administración pública provincial deberán gestionarse exclusivamente de manera digital a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). La medida implica el fin definitivo del uso del papel en estas gestiones y marca un nuevo avance en el proceso de modernización del Estado entrerriano.
La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, informó —a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación— que, tras cumplirse el período de transición, estas gestiones administrativas dejarán de utilizar soporte físico y pasarán a tramitarse íntegramente en formato digital.
La disposición alcanza a organismos centrales como Gobernación, Secretaría General de la Gobernación, Ministerio de Economía y Servicios Públicos, Secretaría Legal y Técnica, Tesorería General y Contaduría General.
Colello destacó que “estos 32 trámites que dejan definitivamente el papel y pasan a gestionarse de manera digital significan más agilidad, más transparencia y un ahorro concreto de tiempo y recursos para la administración pública”.
La implementación se realiza mediante el Módulo de Expediente Electrónico (EE) del sistema GDE. Entre los trámites alcanzados se encuentran la gestión de compras directas, viáticos, pago de bienes y servicios, modificaciones presupuestarias, publicidad y propaganda y rendiciones de caja chica, entre otros. El objetivo es dotar a la administración de mayor celeridad, transparencia y reducción de costos operativos.
Desde la Secretaría de Modernización señalaron: “Este proceso es un hito en la transformación digital de nuestra gestión, que va a permitir acelerar considerablemente los tiempos de tramitación”, y remarcaron que la medida se alinea con estándares nacionales e internacionales de gobierno electrónico.
Para acompañar la implementación, se reforzó la capacitación de los agentes públicos involucrados. Quienes necesiten más información pueden comunicarse por correo electrónico a mesadeayuda-gde@entrerios.gov.ar o al 343 457-6834 (WhatsApp o llamadas).