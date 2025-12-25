Entre Ríos destacó resultados históricos en Seguridad y Justicia con inversión récord y fuerte eje en reinserción social
El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos difundió un balance de gestión que resalta una inversión sin precedentes en equipamiento policial y un marcado impulso a las políticas de reinserción social, a través de la educación en contextos de encierro y la mejora de los servicios de justicia para la ciudadanía.
En el marco del cierre del ciclo lectivo 2025, el Gobierno provincial presentó un informe detallado sobre los avances alcanzados en seguridad pública, fortalecimiento institucional y políticas penitenciarias. Bajo el lema “Cada peso a donde tiene que ir”, la gestión puso en valor el robustecimiento de la Policía de Entre Ríos (PER), el impacto de los programas educativos en unidades penales y el trabajo administrativo de la Secretaría de Justicia en la atención de trámites ciudadanos.
En materia de lucha contra el narcotráfico, el informe consignó la realización de más de 2.000 operativos contra el narcomenudeo, con el secuestro de más de 450 kilos de marihuana y 500 kilos de cocaína, además de la incineración de 3.000 kilos de estupefacientes, en coordinación con la Justicia.
En cuanto al fortalecimiento del equipamiento policial, la fuerza incorporó 70 nuevos vehículos, más de 150 pistolas semiautomáticas, 1.000 chalecos balísticos, 30 armas no letales y más de 40 equipos antidisturbios. A esto se sumó la creación del Grupo de Acción Inmediata (GDI), la incorporación de 800 nuevos agentes y la implementación de métodos de patrullaje sostenibles, como bicicletas y monopatines eléctricos.
Desde la Secretaría de Justicia, el balance destacó avances en acceso a derechos y trámites ciudadanos, con la resolución de más de 15.000 gestiones mensuales, la atención de más de 2.300 trámites en localidades sin oficinas físicas y el procesamiento de más de 60.000 expedientes y resoluciones, lo que permitió agilizar la respuesta institucional.
En ese contexto, a partir de la Resolución 306/24, que puso en funcionamiento una línea telefónica gratuita para denuncias anónimas, se atendieron más de 120 denuncias, de las cuales el 74 por ciento correspondió a casos de narcomenudeo, posteriormente derivados a la Justicia.
De manera simultánea, se celebró el cierre del ciclo lectivo 2025 en las escuelas primarias y secundarias que funcionan dentro de las unidades penales de la provincia. Esta tarea, articulada entre la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), fue definida por el ministerio como una “herramienta fundamental para fortalecer la integración social”.
Con la incorporación de nuevos sistemas de monitoreo en las unidades penales, el desarrollo de talleres de reinserción y la entrega de certificaciones educativas, el Gobierno provincial reafirmó que la seguridad se construye no sólo con equipamiento, sino también con oportunidades reales de transformación personal.
El informe también subrayó el impacto directo en la comunidad, al mencionar la compactación de más de 4.000 teléfonos celulares secuestrados y el fortalecimiento de las políticas de Seguridad Vial en distintos municipios de Entre Ríos.