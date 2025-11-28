Entre Ríos desplegó su potencia turística en Buenos Aires y Frigerio destacó los incentivos para nuevas inversiones
Entre Ríos presentó toda su oferta turística, cultural y productiva durante la 12ª edición de la Noche de las Casas de Provincia en Buenos Aires, un evento que convocó a sectores públicos y privados con propuestas artísticas, gastronómicas y promocionales. Allí, el gobernador Rogelio Frigerio afirmó que “Entre Ríos los espera con naturaleza, seguridad y la paz que solo los entrerrianos podemos ofrecer”.
El mandatario recorrió la muestra junto a los secretarios general de la Gobernación, Mauricio Colello, y de Turismo, Jorge Satto, además del director de la Casa de Entre Ríos, José Mouliá. La actividad contó con un fuerte despliegue sobre calle Suipacha, que fue cortada para montar stands, carpas y espacios peatonales destinados al público.
Durante el encuentro, Frigerio celebró el resultado del reciente fin de semana extra largo, que calificó como “un espaldarazo muy importante” luego de “un año difícil”, y sostuvo que la provincia se prepara para un 2026 con mayores expectativas. “Entre Ríos se consolida como un destino turístico de excelencia. Los invitamos a descubrir nuestra naturaleza, ríos, termas y cultura. Entre Ríos los espera con oportunidades, descanso y experiencias únicas”, expresó.
El gobernador remarcó que la muestra en Buenos Aires fue “una pequeña demostración de lo que podemos ofrecer los entrerrianos”, al destacar la presencia de productores, emprendedores, artistas y trabajadores del turismo. También recordó que las nuevas inversiones turísticas no pagan impuestos provinciales durante 15 años, un incentivo acompañado por obras de infraestructura, mejoras en rutas, conectividad y seguridad. Para Frigerio, estos elementos fortalecen la radicación de proyectos y consolidan el posicionamiento de la provincia en el mercado turístico nacional.
En sintonía, Colello subrayó el desempeño del último fin de semana largo, cuando más del 95% de las plazas hoteleras estuvieron ocupadas. “Entre Ríos tiene con qué y es un destino elegido. Como dice el gobernador, promovemos al verdadero protagonista de todo esto, que es el sector privado”, afirmó.
Por su parte, Satto destacó el compromiso conjunto entre el Estado y los empresarios: “Trabajamos sin descanso, la parte pública y la privada también, que es la que invierte y arriesga”. Aseguró que Entre Ríos apunta a permanecer entre las provincias más elegidas del país, objetivo que “se está logrando y se va a sostener”.
La propuesta entrerriana puso en valor su identidad provincial, con difusión de las 10 microrregiones, fiestas populares y destinos destacados. Hubo degustaciones de vinos, gin, cervezas artesanales, nuez pecán, lácteos y productos regionales de emprendedores locales.
Uno de los momentos más convocantes fue la presentación del Carnaval de Gualeguaychú, recientemente consagrado como Fiesta Nacional del Carnaval del País, que desplegó su colorido frente al público porteño. También se presentó la performance “Papeles Salvajes: Selvas de Villa Elisa”, junto con shows de música litoraleña, folclore, danza tradicional, el Coro Polifónico de Nogoyá y un anticipo del Carnaval del País.
El evento contó con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas; la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor, Paula Vicari; y el presidente del Ente de Turismo de CABA y titular del Consejo Federal de Turismo, Valentín Díaz Gilligan.