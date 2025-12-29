Entre Ríos despide a Víctor Brondi, referente de la medicina pediátrica y la salud pública
La Gobierno de Entre Ríos despide a Víctor Brondi, una figura fundamental no solo en la historia del Hospital Materno Infantil San Roque, sino también en el desarrollo de la medicina pediátrica y la salud pública a nivel provincial y nacional.
Formado como bioquímico en la Universidad Nacional del Litoral, Brondi se desempeñó como director del Hospital Materno Infantil San Roque entre 2019 y 2020, institución que marcó gran parte de su trayectoria profesional. Allí fue, además, el principal impulsor y alma del Programa de Pesquisa Neonatal de Entre Ríos (Programa Juan), una política sanitaria emblemática que transformó el abordaje de la salud infantil en la provincia.
Este programa de pesquisas metabólicas, reconocido a nivel nacional, lleva casi 19 años garantizando el derecho de todos los recién nacidos a ser diagnosticados y tratados de manera oportuna ante patologías como fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa.
La historia profesional de Víctor Brondi está profundamente ligada al Hospital San Roque de Paraná, donde dio sus primeros pasos como técnico de laboratorio en el área de Urgencias, mientras aún cursaba la carrera de Bioquímica. En esa institución fue creador e integrante del Comité de Infecciones, participó activamente del Comité de Docencia, de la Sección de Análisis Especiales y su Jefatura, y acompañó la formación de numerosos profesionales, residentes y pasantes. A lo largo de los años, se desempeñó como asesor, coordinador, jefe y director del nosocomio.
Su trayectoria estuvo signada por una capacidad técnica sobresaliente y una ética inquebrantable, cualidades que lo convirtieron en un referente indiscutido para los equipos del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La comunidad hospitalaria despide a un gestor, creador e innovador, pero por sobre todo, a una gran persona.
Más allá de su solvencia profesional, Brondi será recordado por su inmensa humanidad y su capacidad para conducir equipos desde la generosidad y el respeto, contagiando siempre su sentido del humor y despertando una admiración genuina entre quienes trabajaron a su lado.
Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado de compromiso y vocación que inspira a seguir su ejemplo. Desde el Ministerio de Salud, acompañaron a su familia y seres queridos en este momento de dolor, con el compromiso de honrar su memoria y su aporte invaluable a la salud pública entrerriana.