Entre Ríos deslumbró en la FIT 2025 con gastronomía, música y experiencias sostenibles
La Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina 2025 abrió sus puertas este sábado 27 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. En este marco, Entre Ríos desplegó una propuesta integral que combinó identidad, cercanía y el Modo Carpincho como sello distintivo, en sintonía con el lema de este año: Turismo y transformación sostenible.
El stand entrerriano (ubicado en el Pabellón Nacional, Sector Litoral, stand 1220) fue uno de los más concurridos de la feria. Allí se ofreció una experiencia completa que integró gastronomía en vivo, expresiones artísticas y la representación de las 10 microrregiones de la provincia, además de un mostrador especial para el sector privado, coordinado por la Cámara Entrerriana de Turismo (CET).
El gran atractivo de la primera jornada fue el Modo Carpincho, con sus mascotas recorriendo el predio, posando para fotos, improvisando bailes y generando un clima festivo que se replicó en redes sociales, convirtiéndose en el sello de Entre Ríos dentro de la FIT.
La gastronomía identitaria ocupó un lugar central, con los chefs César Lizarraga y Pitu Alfieri presentando recetas innovadoras: marinera de boga con lactonesa de arándanos (Salto Grande), hamburguesa de arroz con aderezo de yatay y mostaza (Tierra de Palmares) y jamón crudo de surubí en papel de arroz con mayonesa de batata (Río Nativo).
El cierre de la jornada estuvo marcado por el arte y la música: el Aldo Taborda Quarteto aportó un repertorio de raíz litoraleña, mientras que la DJ China Mey le puso ritmo y frescura al stand, acompañada por degustaciones de cervezas artesanales entrerrianas.
“Para Entre Ríos, estar presente en la FIT no solo significa mostrar lo que tenemos, sino marcar tendencia y llegar con propuestas concretas a quienes están pensando en sus próximos viajes, escapadas y vacaciones”, afirmó el secretario de Turismo, Jorge Satto.
La agenda continuará este domingo con nuevas actividades: degustaciones de sabores regionales, presentaciones artísticas, demostraciones interactivas e informes turísticos.