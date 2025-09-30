Entre Ríos deslumbró en la FIT 2025 con carnavales, gastronomía y fuerte presencia cultural
La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025) tuvo nuevamente a Entre Ríos como gran protagonista, con una propuesta promocional que combinó atractivos en el espacio exterior y una agenda cargada de actividades en el stand del Pabellón Nacional.
Doble despliegue
La provincia apostó a una estrategia mixta con dos stands, uno en el interior y otro en el exterior de la feria.
En el escenario Outdoor, los visitantes disfrutaron de toda la fuerza de los carnavales entrerrianos, con las presentaciones de Santa Elena y Hasenkamp, integradas a la microrregión Río Nativo.
La propuesta se potenció con una activación de Flecha Bus, que incluyó un colectivo ploteado, promotoras, un photobooth y la presencia de las mascotas de Modo Carpincho, generando un contacto festivo y participativo desde el ingreso a la feria.
Gastronomía y cultura
En el stand 1220, dentro del sector Litoral del Pabellón Nacional, Entre Ríos mostró su identidad gastronómica de la mano de los chefs César Lizarraga y Pitu Alfieri. Entre las degustaciones se destacaron los knishes judíos de Rincones del Centro, la galleta gualeya de Caminos Costeros, la cazuela de arroz con pollo de Caminos del Palacio y las empanadas de cordero de Pueblos y Aldeas del sur entrerriano.
La propuesta cultural incluyó la presentación del grupo Litoral al Palo, que ofreció una versión moderna de la chamarrita. Además, el Carnaval de Gualeguaychú recibió un homenaje en el escenario de Elegía Argentina y deslumbró con su paso por los pasillos de la feria.
Cierre con música y cerveza artesanal
La jornada finalizó con DJ en vivo y una degustación de cervezas artesanales de Heim Beer, consolidando una atmósfera festiva y hospitalaria.
“El doble despliegue, en el exterior y en el interior de la FIT, nos permite mostrar todo lo que la provincia ofrece de una manera vivencial y cercana. Queremos que el público disfrute, descubra y se lleve una marca de Entre Ríos”, expresó el director general de Turismo, Sebastián Bel.
Organización y proyección
La participación entrerriana es organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, junto a la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, con el objetivo de posicionar la marca entrerriana en el mercado nacional e internacional.
El evento continuará el lunes y martes con una agenda dirigida a profesionales, operadores y agentes de viajes, reforzando la estrategia provincial para la próxima temporada.