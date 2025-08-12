Entre Ríos definirá su propio examen de ingreso a residencias médicas desde 2026
El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, participó en la Ciudad de Buenos Aires de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Entre los temas tratados, se resolvió que a partir de 2026 cada jurisdicción organizará sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas.
Al respecto, Blanzaco explicó: “En Entre Ríos vamos a trabajar para reorganizar el sistema. Estamos evaluando alternativas que se adapten a nuestra realidad sanitaria y a las necesidades de formación de profesionales en la provincia”.
El titular de la cartera sanitaria provincial subrayó que “el sistema de residencias es una herramienta fundamental para formar especialistas en las distintas áreas”. Además, sostuvo que el objetivo es alinear la formación con las necesidades reales de la provincia, fortaleciendo la calidad y la capacidad de respuesta del sistema sanitario: “Es clave que podamos definir un sistema de examen que contemple nuestras particularidades”, remarcó.
En el encuentro también se abordaron otros ejes como la agilización en la compra y provisión de medicamentos de alto costo, la actualización de las Guías Alimentarias para la Población Argentina, cambios en el Código Alimentario Argentino, el uso de colorantes artificiales en alimentos procesados y la situación epidemiológica nacional, incluyendo el brote de sarampión y la vigilancia de la salud mental.
Finalmente, Blanzaco destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto, que “permiten coordinar acciones y compartir experiencias que fortalecen la capacidad de respuesta del sistema de salud en todo el país, respetando las particularidades de cada provincia”.