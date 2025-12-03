Entre Ríos decomisó más de $243 millones y casi 150 kilos de drogas en una serie de operativos provinciales
El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de Policía, Claudio González, brindaron una conferencia de prensa donde detallaron los resultados de los operativos realizados el último fin de semana contra el tráfico de drogas en distintos puntos de la provincia. La Policía de Entre Ríos logró secuestar más de $243 millones, además de 14 kilos de cocaína y 135 kilos de marihuana, y desarticular una banda narco en Concordia.
Roncaglia destacó que los procedimientos reflejan una política de seguridad activa tanto en rutas como en zonas urbanas: “El esfuerzo conjunto, la profesionalización y la capacidad técnica de nuestras unidades está permitiendo golpear de manera efectiva a las redes criminales que operan en el territorio provincial”.
Operativos en ruta y secuestro récord de dinero
La Dirección de Prevención y Seguridad Vial participó de dos acciones clave en el Puesto Caminero Paso Cerrito.
En el primer control, agentes detuvieron un Ford Fiesta Kinetic con irregularidades en su estructura. Con apoyo de un can antinarcóticos y tras la orden judicial, se hallaron 14 kilos de cocaína distribuidos en tres paquetes escondidos en un doble fondo.
En la misma ubicación, un Toyota Corolla proveniente de Misiones fue interceptado. En su paragolpes trasero se detectó un compartimiento casero que ocultaba $243.782.000 en efectivo, sin documentación que avalara su origen. El Juzgado Federal de Concordia inició una causa por lavado de activos, en uno de los secuestros de dinero más grandes registrados en la provincia.
Golpe a una red narco en Concordia
Tras seis meses de investigación de la Dirección de Drogas Peligrosas, se realizaron 21 allanamientos simultáneos en los barrios San Agustín, Toronjal y Sol de Concordia. La operación permitió desarticular una red de venta de estupefacientes. Se secuestraron $16 millones, cocaína fraccionada, vehículos y celulares. Además, fueron detenidas nueve personas.
Operativo fluvial en Paraná
En Paraná, en la zona de Bajada Núñez, un llamado de un vecino alertó sobre una lancha arrojando bultos en la costa. La rápida intervención de la Comisaría 7°, el COE y la Dirección de Delitos Rurales permitió incautar 190 panes de marihuana y dos bolsas con picadura, totalizando 135,185 kilos.