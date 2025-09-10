Entre Ríos declaró de Interés Turístico la primera Fiesta del Vino y la Empanada en Colonia Ensayo
La Gobierno de Entre Ríos oficializó la declaración de Interés Turístico para la Fiesta del Vino y la Empanada, que tendrá su primera edición el sábado 20 de septiembre en Colonia Ensayo, departamento Diamante. La propuesta contará con entrada libre y gratuita y ya forma parte del calendario de Fiestas Populares.
La celebración tendrá como escenarios el Salón Comunal y el viñedo Los Aromitos, donde se ofrecerán visitas guiadas al viñedo, degustaciones, concursos de empanadas y de baile, espectáculos artísticos y una ronda de chacarera. También habrá 12 puestos de empanadas y la participación de 18 emprendedores locales.
El secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, destacó la iniciativa: “Colonia Ensayo es una localidad pequeña, pero con una gran identidad gastronómica a la que suma ahora el enoturismo a partir de las plantaciones de vid y el desarrollo de bodegas, algo que Entre Ríos viene recuperando con mucha fuerza. Nos parece una muy buena idea implementar un evento que celebre el vino y la empanada, conjugando dos tradiciones: la gastronómica y la productiva”.
Asimismo, subrayó la importancia de la articulación público-privada: “Nosotros generamos los espacios y la convocatoria para difundir, y el privado hace lo que sabe hacer: trabajar, producir, generar empleo y mostrar a nuestra provincia como productiva, emprendedora, que se desarrolla y vive del trabajo genuino”.
Por su parte, el presidente de la comuna, Cristian Kemerer, expresó: “Estamos muy agradecidos por el apoyo de la provincia. Colonia Ensayo ha crecido demasiado y entendemos que la única manera de hacer las cosas es en forma mancomunada entre lo público y lo privado. Son tiempos difíciles, pero uniendo esfuerzos podemos realizar esta fiesta para apoyar al turismo, a la gastronomía de la zona y ofrecer a nuestra comunidad un espacio de encuentro y celebración”.
Desde el sector privado, el emprendedor vitivinícola Leandro Jacob, titular de Los Aromitos, sostuvo: “La idea se funda en el maridaje perfecto entre la empanada y el vino. Así como el vino toma del terruño sus características, la empanada refleja las costumbres y recetas de cada población. Invitamos a toda la región a participar de esta propuesta que queremos que se instale en la agenda”.