Entre Ríos dará inicio oficial a su temporada estival 2026
Este jueves, desde las 18, Entre Ríos dará inicio oficial a su temporada estival 2026 con un evento en la playa de Villa Urquiza, encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio. El lanzamiento tendrá como eje la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, que impulsa la promoción turística provincial.
La presentación será organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Turismo, y se desarrollará en el muelle histórico y la explanada de la playa Municipal de Villa Urquiza. El acto podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube del Gobierno provincial.
El gobernador Frigerio, el secretario general Mauricio Colello y el intendente anfitrión Manuel Tennen encabezarán el acto protocolar y los mensajes oficiales que marcarán la apertura formal de la temporada de verano 2025/2026.
La iniciativa forma parte de la estrategia provincial de promoción turística, que días atrás tuvo una presentación para la prensa nacional en Buenos Aires. También participará El Carpincho, la mascota oficial de la campaña, que animará las actividades e interactuará con el público.
El evento tendrá un fuerte componente territorial, con la participación de la Microrregión Río Nativo, que montará estands institucionales y exhibirá sus propuestas para el verano. Se sumarán además acciones promocionales de Tierra de Palmares, del destino Paraná y del Parque Nacional Pre-Delta.
Hasta las 22.30, los asistentes podrán recorrer espacios de información turística, artesanías y productos regionales, junto con un despliegue artístico que incluirá presentaciones de músicos de Villa Urquiza, comparsas de Hasenkamp, Santa Elena y Gualeguay, y un cierre musical a cargo de Las Gildas.