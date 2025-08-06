Entre Ríos cumplió con el cuarto vencimiento de deuda y ratifica su compromiso con el orden fiscal
El Gobierno de Entre Ríos efectuó en tiempo y forma el pago de un nuevo vencimiento de deuda, por un monto superior a 78.500 millones de pesos, reafirmando su política de cumplimiento financiero y responsabilidad fiscal. Se trata del cuarto servicio de deuda abonado desde el inicio de la actual gestión.
El pago correspondió a un préstamo en dólares y fue cubierto íntegramente con recursos provinciales, incluyendo la utilización de instrumentos financieros en pesos. Pese al complejo escenario económico y a la caída en los ingresos reales, la provincia continúa cumpliendo con todos sus compromisos.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, precisó que el monto abonado ascendió a unos 60 millones de dólares, y señaló:
“Este cumplimiento reafirma la solidez del plan financiero que llevamos adelante, que prioriza el equilibrio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones provinciales”.
Además, Boleas remarcó que Entre Ríos mantiene una administración austera, que busca eficiencia en el uso de los recursos públicos, sin afectar el funcionamiento del Estado ni el plan de inversiones públicas establecido.
“La responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas es un pilar fundamental de nuestra gestión. Cumplir con nuestras obligaciones refuerza la confianza y previsibilidad del gobierno provincial”, concluyó el funcionario.