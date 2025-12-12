Entre Ríos creó el Área Natural Protegida Les Amis y declaró a la Palmera Yatay como Monumento Natural Provincial
La Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó este jueves dos iniciativas clave para el fortalecimiento de las políticas ambientales impulsadas por el Gobierno provincial: la creación del Área Natural Protegida “Les Amis” en el Centro Rural de Población Enrique Carbó, departamento Gualeguaychú, y la declaración de la Palmera Yatay como el primer Monumento Natural de la flora entrerriana.
Con la sanción de la ley, Les Amis se incorporó al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas como Reserva de Usos Múltiples, con una superficie total de 129 hectáreas. Se trata de la primera reserva provincial donde la actividad productiva —en este caso, la cría bovina de la raza Wagyu— se integra de manera explícita a los objetivos de conservación.
El establecimiento cuenta con el sello verde “Raíz Nativa”, creado por la Resolución Nº 1.149 de la Secretaría de Ambiente, que certifica buenas prácticas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad. Su ingreso formal al sistema provincial consolida un modelo de manejo que articula producción sustentable y resguardo ambiental.
En la misma sesión, el Senado declaró a la Palmera Yatay (Butia yatay) como Monumento Natural, figura prevista en la Ley 10.479. Esta designación otorga a la especie un estatus de protección prioritaria, fundamental ante las amenazas sanitarias y de origen antrópico que afectan a los palmares de yatay en la región.
Además, la ley instituye el 13 de marzo como Día Provincial de la Palmera Yatay, con el objetivo de promover su valoración, preservación y cuidado.