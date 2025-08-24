Entre Ríos convoca a nuevos foros participativos sobre el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático
El Gobierno de Entre Ríos anunció la realización de dos foros-taller participativos en el marco del proceso de elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.
El primero se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre a las 16:30 en Victoria, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 9:30 en Paraná.
Bajo el lema “Pensar el Clima, Construir Respuestas”, los encuentros están organizados por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico y buscan integrar las voces y saberes de la comunidad en la construcción de estrategias provinciales de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Se trata de una herramienta clave para reducir la vulnerabilidad del territorio entrerriano, impulsar una transición justa hacia una economía baja en carbono y aprovechar las capacidades y atributos naturales de la provincia.
La convocatoria está abierta a la ciudadanía en general, con especial interés en referentes de organizaciones sociales, productivas, ambientales, académicas e institucionales. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario en el siguiente enlace: