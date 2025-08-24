Maran Suites & Towers

Entre Ríos convoca a nuevos foros participativos sobre el Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático

Redacción | 24/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El Gobierno de Entre Ríos anunció la realización de dos foros-taller participativos en el marco del proceso de elaboración del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

El primero se llevará a cabo el lunes 1 de septiembre a las 16:30 en Victoria, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 9:30 en Paraná.

Bajo el lema “Pensar el Clima, Construir Respuestas”, los encuentros están organizados por la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Desarrollo Económico y buscan integrar las voces y saberes de la comunidad en la construcción de estrategias provinciales de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

El Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático se enmarca en la Ley Nacional N.º 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. Se trata de una herramienta clave para reducir la vulnerabilidad del territorio entrerriano, impulsar una transición justa hacia una economía baja en carbono y aprovechar las capacidades y atributos naturales de la provincia.

La convocatoria está abierta a la ciudadanía en general, con especial interés en referentes de organizaciones sociales, productivas, ambientales, académicas e institucionales. La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario en el siguiente enlace:

Formulario de inscripción

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X