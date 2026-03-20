Entre Ríos convoca a editoriales para participar en la Feria Internacional del Libro 2026
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos abrió una convocatoria para que editoriales de la provincia integren el stand entrerriano en la Feria Internacional del Libro 2026, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo en Buenos Aires.
La iniciativa se impulsa a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas y la inscripción, que se realiza de manera online, estará habilitada desde el 20 de marzo hasta el 27 de marzo.
Desde el organismo provincial se precisó que la convocatoria se inscribe en una política pública orientada a fortalecer el sector editorial entrerriano, favorecer la circulación del libro y abrir nuevas oportunidades de visibilidad, comercialización y vinculación en el ecosistema cultural nacional.
A través de este llamado público, se seleccionarán editoriales entrerrianas que podrán exhibir y vender sus publicaciones, además de participar en actividades culturales dentro del stand oficial de la provincia.
La Dirección de Industrias Culturales y Creativas subraya que el sector editorial integra una cadena de valor que se consolida como eje estratégico para el desarrollo de la economía creativa entrerriana.
Las editoriales interesadas podrán postularse completando el formulario de inscripción online habilitado para esta convocatoria.
Para consultas o información adicional, se encuentra disponible el correo electrónico industriasculturales@entrerios.gov.ar.