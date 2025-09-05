Entre Ríos consolida su liderazgo en la producción y exportación de nuez pecán
La provincia de Entre Ríos reafirma su liderazgo como principal productora de nuez pecán en la Argentina, concentrando el 60% de las hectáreas implantadas y de la producción nacional.
El crecimiento sostenido de esta actividad la convierte en una de las economías regionales más dinámicas, generando empleo, atrayendo inversiones y promoviendo el desarrollo en zonas rurales estratégicas.
El Senasa cumple un rol central en este proceso, asegurando la calidad, sanidad e inocuidad del producto en cada etapa, desde la plantación hasta la exportación. Una de las estrategias clave del sector es la exportación de nuez pelada, que multiplica el valor agregado y fortalece las capacidades industriales locales.
Actualmente, cerca del 90% de la producción nacional de nuez pecán —con y sin cáscara— se exporta a destinos como Lituania, Estados Unidos, Brasil y Rusia. Entre enero y agosto de 2025, el Senasa certificó la exportación de 584 toneladas, un 12,25% más que en el mismo período de 2024. El restante 10% se destina al mercado interno, principalmente a la industria de panificados, confituras y consumo directo.
Economía regional en expansión
Entre Ríos cuenta con 4.000 a 5.000 hectáreas cultivadas, dentro de un total nacional superior a 10.000 distribuidas en diez provincias. Los principales polos productivos se localizan en Villa Paranacito, San José, Crespo, Gualeguay y Concordia, donde se combinan tradición agrícola, condiciones naturales favorables e infraestructura logística clave, en especial en el Delta del Paraná.
Proyección internacional y agregado de valor
Desde el Clúster del Pecán de Argentina se destaca que este cultivo es una inversión a largo plazo con alta rentabilidad, además de aprovechar la ventaja competitiva de la contraestación con el hemisferio norte. La cosecha en la provincia comienza en abril y se extiende hasta julio, con entregas de exportación que se prolongan hasta marzo del año siguiente.
El Senasa Entre Ríos trabaja junto a viveros, productores, procesadoras y exportadores mediante monitoreo fitosanitario, inspecciones, certificaciones y autorizaciones de establecimientos, garantizando la trazabilidad del producto.
Cabe recordar que a fines de agosto se logró la apertura del mercado de Israel para la nuez pecán sin cáscara, tras un acuerdo entre el Senasa y el Servicio de Protección Vegetal e Inspección de Plantas (PPIS) de ese país.
En este escenario, el acompañamiento del Senasa es indispensable para asegurar el cumplimiento de las exigencias internacionales y fortalecer la confianza de los consumidores globales en la nuez pecán argentina.