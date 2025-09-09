Entre Ríos confirma su participación en los Juegos Evita
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, confirmó este martes la participación de la delegación entrerriana en las finales de los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
“Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y no tengo ninguna duda de que nos van a dejar muy bien parados”, aseguró el funcionario.
En una publicación en sus redes sociales, Colello recordó que los Juegos Evita nacieron como un programa nacional, pero que fueron desfinanciados por los sucesivos gobiernos.
En ese sentido, explicó: “La inversión que se necesita para participar de los Juegos Evita es la misma que demanda organizar los Juegos Entrerrianos. En los Evita participan alrededor de 300 deportistas, mientras que en los provinciales son más de 23.000. Además, los Evita duran apenas cinco días, en tanto los Juegos Entrerrianos se extienden durante más de cuatro meses”.
Pese a las dificultades presupuestarias, subrayó: “Nadie discute que los Evita sean importantes, pero con bolsillo de payaso cualquiera resuelve; lo difícil es administrar con responsabilidad los fondos públicos, gestionar y ocuparse de lo que corresponde, y eso hicimos”.
Asimismo, confirmó que el Gobierno nacional cubrirá una parte del financiamiento, mientras que la provincia afrontará el resto de los costos.
Finalmente, reiteró su optimismo: “Los atletas entrerrianos van a decir presente en los Juegos Evita y nos van a dejar muy bien parados”.